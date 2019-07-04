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Выходные в Бресте будут нежаркими и с дождем. Все о погоде - здесь
05.07.2019 08:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Бресте будет прохладно и с дождем, предупреждает
В субботу утром ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +21ºС. Вечером возможен дождь с грозой.
Утро воскресенья будет дождливым. К обеду распогодится, а столбик термометра поднимется с +16ºС до +20ºС. Вечером — переменная облачность без осадков.
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В субботу возможна гроза.
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