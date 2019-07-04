Выходные в Бресте будут нежаркими и с дождем. Все о погоде - здесь

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте будет прохладно и с дождем, предупреждает pogoda.by .



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В субботу утром ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +21ºС. Вечером возможен дождь с грозой.

Утро воскресенья будет дождливым. К обеду распогодится, а столбик термометра поднимется с +16ºС до +20ºС. Вечером — переменная облачность без осадков.

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