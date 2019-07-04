Брестские железнодорожники закупили 19 новых вагонов

Источник материала: Tut.by

Брестское отделение железной дороги в июне обновило парк пассажирских вагонов, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Тверской вагоностроительный завод

В июне в отделение поступило 19 новых вагонов производства Тверского вагоностроительного завода, в том числе 12 плацкартных и 7 купейных. Как проинформировал начальник отдела пассажирских перевозок Василий Лемешевский, они включены в составы пассажирских поездов № 28/27 Брест-Москва и № 52/51 Брест-Санкт-Петербург. В трех купейных вагонах оборудованы купе для перевозки людей с ограниченными возможностями, а также для тех, кто их сопровождает.

Купейные вагоны рассчитаны на движение со скоростью до 160 км/ч. Они отличаются современным интерьером, удобными входными дверьми и межвагонными переходами, автоматической системой открытия, закрытия и блокировки. В вагонах предусмотрены кондиционеры, экотуалеты, системы обеззараживания воды и воздуха, видеонаблюдения и контроля безопасности в дороге. Пассажиры смогут пользоваться персональной розеткой или USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.

Срок службы новых вагонов — до 40 лет.