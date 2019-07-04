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Ипэшник взял в аренду бывший детский лагерь под Могилевом - и вырубил 560 деревьев на охранных землях

05.07.2019 08:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уголовное дело за незаконную рубку деревьев возбудила прокуратура в отношении предпринимателя, который взял в аренду территорию бывшего детского летнего лагеря под Могилевом. Проверка показала, что на участке произвели сплошную вырубку 560 деревьев, и она, судя по всему, незаконная, сообщили в прокуратуре.


Фото: prokuratura.gov.by

Земельный участок площадью чуть более 2,95 га бывшего оздоровительного лагеря им. Морозова около деревни Тараново Могилевского района предприниматель взял в аренду и принял в срочное возмездное владение. Строения на нем он купил на аукционе.

А вот сплошная вырубка 560 деревьев на участке носит следы незаконной. А все потому, что это земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения. Нанесенный ущерб оценили на сумму чуть более 42,8 тыс. рублей, или около 21 тыс. долларов в эквиваленте.

В прокуратуре отметили, что Могилевский райисполком, который заключал с предпринимателем договор аренды, должен был перед этим провести инвентаризацию объектов растительного мира на земельном участке бывшего оздоровительного лагеря им. Морозова, но не сделал этого. Потому договор аренды участка заключили без передачи растущих на нем деревьев на баланс ипэшнику.

За невыполнение мероприятия по охране земель, непринятие мер по уменьшению вредных последствий от деятельности по хранению и захоронению отходов, предпринимателя также оштрафовали на 11 базовых величин, или 280,5 рублей.


Фото: prokuratura.gov.by
 
Теги: Могилев
 
 
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Прокуратура попеняла и райисполкому за то, что не провели инвентаризацию растений перед сдачей земли в аренду.
 
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