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Кому там мешала жара? Прогноз погоды на выходные в Гомеле (спойлер: аграрии обрадуются)
05.07.2019 09:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кто просил
В этот уикенд,
В субботу ожидается сильный ветер — порывами до 17 м/с (паркуйте авто подальше от деревьев!), а в воскресенье — грозы с дождем. Температура воздуха — всего +22ºC.
Хороших выходных!
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Погода в ближайшие дни совсем не будет похожа на ту, что мы привыкли видеть в июле.
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