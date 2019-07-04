Кому там мешала жара? Прогноз погоды на выходные в Гомеле (спойлер: аграрии обрадуются)

Источник материала: Tut.by

Кто просил отменить жару ? Ну теперь получайте. Погода в ближайшие дни совсем не будет похожа на то, что мы привыкли видеть в июле.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В этот уикенд, обещает pogoda.by, полежать в гамаке и понежиться на солнышке точно не получится.

В субботу ожидается сильный ветер — порывами до 17 м/с (паркуйте авто подальше от деревьев!), а в воскресенье — грозы с дождем. Температура воздуха — всего +22ºC.

Хороших выходных!

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