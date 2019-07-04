ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Война» за берег. На любимый витеблянами пляж в Летцах не попасть - тут теперь забор и закрытая зона

05.07.2019 09:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В деревне Малые Летцы Витебского района развернулась настоящая «война» за благоустроенный пляж возле санатория «Летцы». Руководство этого учреждения запретило посещать часть берега озера Шевино и оградило его забором. Попасть на пляж теперь могут только отдыхающие санатория. Все остальные — жители Витебска, которые массово едут купаться и загорать в Малые Летцы, а также сами сельчане — вынуждены идти за несколько километров на дикий пляж на противоположном берегу озера. Люди недовольны. TUT.BY узнал, почему администрация санатория запретила вход на популярное место отдыха.


На пляж приезжали из Витебска целыми вагонами в дизеле

Пляж на озере Шевино рядом с санаторием «Летцы» — популярное место отдыха у витеблян уже много лет. Летом в выходные здесь яблоку не было где упасть — отдыхающие приезжали из областного центра (а он — примерно в 20 км) кто на машине, кто на дизеле.

Однако на пляж вела только одна дорога — через территорию санатория. И вот представьте картину: на станцию Летцы приходит дизель, из него выходит толпа людей, приехавших на пляж, и эта толпа идет к месту отдыха по санаторным «владениям». То же самое повторялось, когда на станцию прибывал поезд назад в Витебск. Не все посетители при этом вели себя цивилизованно: оставляли возле санатория мусор, портили его имущество, позволяли себе пьяные выходки.

В конце концов это «паломничество» отдыхающим надоело. Они написали жалобу. И администрация «Летц» закрыла вход на пляж — он находится на земле, которую местные власти передали санаторию в аренду.


Так выглядит берег озера с оборудованным пляжем возле санатория

Дикий пляж на противоположном берегу озера Шевино

Санаторий ввел пропускной режим и «закрытую зону отдыха»

Теперь пляж возле санатория обнесен металлической оградой, а на территории учреждения действует пропускной режим — попасть сюда могут только жители Малых Летц. Местный сельсовет передал учреждению список с фамилиями сельчан — и на входе нужно предъявить паспорт.

В администрации санатория считают, что действуют абсолютно законно и в интересах своих клиентов.

— 10 июня нам поступила жалоба от отдыхающих — ее подписали 36 человек: «Просим запретить посещение санатория посторонним лицам, которые шумят, ходят по санаторию в пляжном виде, используют территорию санатория для своего отдыха и загрязняют ее. Они занимают все места отдыха, беседки, мангалы. Целью нашей поездки было лечение, комфортный отдых. Просим создать закрытую зону отдыха». Мы обязаны были на это отреагировать, поэтому и ограничили доступ посторонних лиц и лиц в алкогольном опьянении на нашу территорию — ввели пропускной режим, — объяснил TUT.BY заместитель директора по административно-хозяйственной части санатория «Летцы» Алексей Михайлов.





Однако даже если у человека прописка Малых Летц, это не значит, что он тоже попадет на местный пляж.

— На территории санатория есть аптека и почта. И местные жители приходят к нам, чтобы посетить эти объекты. Вход же на пляж мы ограничили и для них. Но смотрим по ситуации: если, например, маленький ребенок идет с мамой — то, конечно, мы их пропустим. А если какая-то компания с сумками-баулами — то нет.

За порядком на пляже следит санаторий, он же занимается и его благоустройством.

— В этом году на пляже установили биотуалеты, привезли хороший песок, оборудовали волейбольную площадку, купили оборудование для проката: мячи, катамараны, шезлонги, лодки, удочки и т.д. Но жители Витебска занимали не только все места на пляже и все беседки. Они также разбирали лодки, мангалы, прочее. И в результате отдыхающие санатория не могли пользоваться этим оборудованием.

Алексей Михайлов отмечает, что пляж возле санатория привлекал людей еще и тем, что здесь безопасно:

—  У нас на берегу все скошено, озеро также проверили водолазы — акватория здесь безопасна. Свою территория мы обработали и от клещей.


«Для посторонних мы „фашисты“, зато клиенты говорят „спасибо“»

После того как на пляже появился забор, а в санатории — пропускной режим, желающие отдохнуть на Шевино идут или едут километра 2−2,5 км на дикий пляж на противоположной стороне озера. Трава на берегу там не скошена, понятное дело, нет биотуалетов и прочих удобств.

Сложившая ситуация нравится далеко не всем.

— Мы сейчас оказались между двумя сторонами конфликта. На КПП на входе в санаторий стоят люди и обзывают нас «фашистами» — за то, что не пускаем их на свою территорию. А с другой стороны забора стоят отдыхающие — и они жмут руку и говорят «спасибо», что ввели закрытую зону отдыха.


На территории санатория



Алексей Михайлов говорит, что решение создать пропускной режим у санатория зрело давно:

— Приезжие нередко вели себя по-хамски, портили пляж и имущество. Как-то развели костер на пляже, поставили большой кальян. А когда уезжали, перевернули биотуалет, в замки двух других засунули спички. Повредили композицию на территории — у нас стоят декоративные косули. В фонтане жили рыбки — так их убили то ли камнями, то ли палками, представляете? Не говоря уже о мусоре, который после себя оставляют чуть ли не все, кому не лень. Пьяные компании поднимали шум и гам. Бывало, что подвыпившие люди приставали к нашим отдыхающим. Вот мы и решили: для чего нам все эти конфликты?


 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В деревне Малые Летцы Витебского района развернулась настоящая «война» за благоустроенный пляж возле санатория «Летцы». Руководство этого учреждения запретило...
 
Новости дня
Новости общества
 
Кому там мешала жара? Прогноз погоды на выходные в Гомеле (спойлер: аграрии обрадуются)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика