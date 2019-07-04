«Война» за берег. На любимый витеблянами пляж в Летцах не попасть - тут теперь забор и закрытая зона

Источник материала: Tut.by

В деревне Малые Летцы Витебского района развернулась настоящая «война» за благоустроенный пляж возле санатория «Летцы». Руководство этого учреждения запретило посещать часть берега озера Шевино и оградило его забором. Попасть на пляж теперь могут только отдыхающие санатория. Все остальные — жители Витебска, которые массово едут купаться и загорать в Малые Летцы, а также сами сельчане — вынуждены идти за несколько километров на дикий пляж на противоположном берегу озера. Люди недовольны . TUT.BY узнал, почему администрация санатория запретила вход на популярное место отдыха.





На пляж приезжали из Витебска целыми вагонами в дизеле

Пляж на озере Шевино рядом с санаторием «Летцы» — популярное место отдыха у витеблян уже много лет. Летом в выходные здесь яблоку не было где упасть — отдыхающие приезжали из областного центра (а он — примерно в 20 км) кто на машине, кто на дизеле.

Однако на пляж вела только одна дорога — через территорию санатория. И вот представьте картину: на станцию Летцы приходит дизель, из него выходит толпа людей, приехавших на пляж, и эта толпа идет к месту отдыха по санаторным «владениям». То же самое повторялось, когда на станцию прибывал поезд назад в Витебск. Не все посетители при этом вели себя цивилизованно: оставляли возле санатория мусор, портили его имущество, позволяли себе пьяные выходки.

В конце концов это «паломничество» отдыхающим надоело. Они написали жалобу. И администрация «Летц» закрыла вход на пляж — он находится на земле, которую местные власти передали санаторию в аренду.



Так выглядит берег озера с оборудованным пляжем возле санатория



Дикий пляж на противоположном берегу озера Шевино

Санаторий ввел пропускной режим и «закрытую зону отдыха»

Теперь пляж возле санатория обнесен металлической оградой, а на территории учреждения действует пропускной режим — попасть сюда могут только жители Малых Летц. Местный сельсовет передал учреждению список с фамилиями сельчан — и на входе нужно предъявить паспорт.

В администрации санатория считают, что действуют абсолютно законно и в интересах своих клиентов.

— 10 июня нам поступила жалоба от отдыхающих — ее подписали 36 человек: «Просим запретить посещение санатория посторонним лицам, которые шумят, ходят по санаторию в пляжном виде, используют территорию санатория для своего отдыха и загрязняют ее. Они занимают все места отдыха, беседки, мангалы. Целью нашей поездки было лечение, комфортный отдых. Просим создать закрытую зону отдыха». Мы обязаны были на это отреагировать, поэтому и ограничили доступ посторонних лиц и лиц в алкогольном опьянении на нашу территорию — ввели пропускной режим, — объяснил TUT.BY заместитель директора по административно-хозяйственной части санатория «Летцы» Алексей Михайлов.

















Однако даже если у человека прописка Малых Летц, это не значит, что он тоже попадет на местный пляж.

— На территории санатория есть аптека и почта. И местные жители приходят к нам, чтобы посетить эти объекты. Вход же на пляж мы ограничили и для них. Но смотрим по ситуации: если, например, маленький ребенок идет с мамой — то, конечно, мы их пропустим. А если какая-то компания с сумками-баулами — то нет.

За порядком на пляже следит санаторий, он же занимается и его благоустройством.

— В этом году на пляже установили биотуалеты, привезли хороший песок, оборудовали волейбольную площадку, купили оборудование для проката: мячи, катамараны, шезлонги, лодки, удочки и т.д. Но жители Витебска занимали не только все места на пляже и все беседки. Они также разбирали лодки, мангалы, прочее. И в результате отдыхающие санатория не могли пользоваться этим оборудованием.

Алексей Михайлов отмечает, что пляж возле санатория привлекал людей еще и тем, что здесь безопасно:

— У нас на берегу все скошено, озеро также проверили водолазы — акватория здесь безопасна. Свою территория мы обработали и от клещей.





«Для посторонних мы „фашисты“, зато клиенты говорят „спасибо“»

После того как на пляже появился забор, а в санатории — пропускной режим, желающие отдохнуть на Шевино идут или едут километра 2−2,5 км на дикий пляж на противоположной стороне озера. Трава на берегу там не скошена, понятное дело, нет биотуалетов и прочих удобств.

Сложившая ситуация нравится далеко не всем.

— Мы сейчас оказались между двумя сторонами конфликта. На КПП на входе в санаторий стоят люди и обзывают нас «фашистами» — за то, что не пускаем их на свою территорию. А с другой стороны забора стоят отдыхающие — и они жмут руку и говорят «спасибо», что ввели закрытую зону отдыха.



На территории санатория









Алексей Михайлов говорит, что решение создать пропускной режим у санатория зрело давно:

— Приезжие нередко вели себя по-хамски, портили пляж и имущество. Как-то развели костер на пляже, поставили большой кальян. А когда уезжали, перевернули биотуалет, в замки двух других засунули спички. Повредили композицию на территории — у нас стоят декоративные косули. В фонтане жили рыбки — так их убили то ли камнями, то ли палками, представляете? Не говоря уже о мусоре, который после себя оставляют чуть ли не все, кому не лень. Пьяные компании поднимали шум и гам. Бывало, что подвыпившие люди приставали к нашим отдыхающим. Вот мы и решили: для чего нам все эти конфликты?



