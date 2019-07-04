Почти 15 лет в бегах. В России задержали одного из лидеров гомельской банды Морозова

Источник материала: Tut.by

Во Владивостоке сотрудники российской ФСБ во взаимодействии с ГУБОПиК МВД Беларуси задержали Сергея Дербенева — одного из лидеров так называемой банды Морозова. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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— Разыскиваемый работал охранником на одном из предприятий. Во время задержания он предъявил российский паспорт на чужое имя, намереваясь таким образом скрыть свою личность. Предполагается, что документ является подлинным. Предстоит выяснить, на каком основании он был выдан задержанному, — рассказали в ГУБОПиК МВД.

Сейчас 52-летний гомельчанин находится в СИЗО, готовится процедура его экстрадиции в Беларусь.

Известно, что Сергей Дербенев свыше 14 лет находился в международном розыске за совершение убийств в Гомельской области в конце 90-х начале 2000 годов.

Всего следствием было доказано более 100 преступлений, совершенных «морозовцами», в том числе порядка 20 убийств. Лидеры группировки Сергей Морозов, Игорь Данченко и Валерий Горбатый были приговорены к высшей мере наказания.

На свободе остаются еще два участника организованной преступной группы, работа по их поиску продолжается.

Морозовская организованная преступная группировка (также известна как Банда Сергея Морозова) — крупнейшая организованная преступная группировка, существовавшая с конца 1980-х годов по 2004 год в Гомеле и Гомельской области. На пике своего могущества фактический контролировала весь Гомель и была самой влиятельной и крупной преступной группировкой действовавшей на территории Беларуси.