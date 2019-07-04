С 8 по 12 июля в Столинском районе проведут плановые отключения электроэнергии

Столинский район электрических сетей просит проинформировать население о плановых отключениях электроэнергии в период с
8 по 12 июля 2019 в населенных пунктах Столинского района.
|Планируемая дата отключения
|Планируемое время отключения
|Населенный пункт
|Улицы населенного пункта
|Причина отключения
|8.07.19
|900 – 1700
|Цмень-1,
Цмень-2
|Замена опор ВЛ-10кВ
|9.07.19
|900 – 1600
|М.Викоровичи
|Чапаева
|Замена вводов
|9.07.19
|900 – 1700
|Городная
|Росошки, Галиция, Н.Поселок
|Замена опор
ВЛ-10кВ
|10.11.12.
06.19
|900 – 1700
|В.Лес
|Чистка
ВЛ-10кВ
|10.11.12.
06.19
|900 – 1600
|р.п.Речица
|Пушкина, Ленина д.79-101
|Чистка
ВЛ-0,4кВ
В течении указанного периода по независящим от Столинского района
электросетей возможны изменения в графике плановых отключений.
Приносим свои извинения за предоставленные вам неудобства.