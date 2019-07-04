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С 8 по 12 июля в Столинском районе проведут плановые отключения электроэнергии

05.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

С 8 по 12 июля в Столинском районе проведут плановые отключения электроэнергии
Столинский район электрических сетей просит проинформировать население о плановых отключениях электроэнергии в период с

 8 по 12 июля 2019 в населенных пунктах Столинского района.

 

Планируемая дата отключения Планируемое время отключения Населенный пункт Улицы населенного пункта Причина отключения
8.07.19 900 – 1700 Цмень-1,

Цмень-2

   Замена опор ВЛ-10кВ
9.07.19 900 – 1600 М.Викоровичи Чапаева Замена вводов
9.07.19 900 – 1700 Городная Росошки, Галиция, Н.Поселок Замена опор

 ВЛ-10кВ
10.11.12.

06.19

 900 – 1700 В.Лес   Чистка

 ВЛ-10кВ
10.11.12.

06.19

 900 – 1600 р.п.Речица Пушкина, Ленина д.79-101 Чистка

 ВЛ-0,4кВ

 

         В течении указанного периода по независящим от Столинского района    

электросетей возможны изменения в графике плановых отключений.            

        Приносим свои извинения за предоставленные вам неудобства.

 

 

 
 
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Столинский район электрических сетей просит проинформировать население о плановых отключениях электроэнергии в период с  8 по 12 июля 2019 в
 
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