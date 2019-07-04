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«Руководствуясь хулиганскими мотивами». СК завершил расследование дела о трагедии в Столбцах

05.07.2019 10:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о трагедии в средней школе № 2 города Столбцы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В СК отметили, что смогли восстановить хронологию событий в тот день.

«По данным следствия, обвиняемый, руководствуясь хулиганскими мотивами, незадолго до совершения убийства нанес удар молотком своему однокласснику, причинив ему ссадину. В дальнейшем, демонстрируя свое мнимое превосходство и исключительность по отношению к окружающим, подросток нанес учительнице ножом не менее двух ударов. Выбежав из кабинета, он причинил ножевые ранения двум одноклассникам, пытавшимся пресечь его противоправные действия. Затем он зашел в другой кабинет и нанес удары ножом ученику 11-го класса. Выйдя в коридор, он угрожал ножом заместителю директора и учителю биологии, затем спустился в вестибюль и угрожал ножом однокласснице, а также поцарапал им ей шею. Впоследствии скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

Согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, он мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.

Следователями предъявлено обвинение 16-летнему школьнику в убийстве двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 139); покушении на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 139); особо злостное хулиганство (ч. 3 ст. 339) Уголовного кодекса Беларуси.

Свою вину подросток признал частично. Ранее примененная к нему мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Трагедия в Столбцах

Напомним, утром 11 февраля ученик 10-го класса СШ № 2 в Столбцах совершил нападение с ножом на учительницу и школьников. В результате погибли педагог и старшеклассник, еще два школьника были госпитализированы.

Подозреваемого задержали спустя два часа сотрудники милиции и ОМОНа. 

Согласно результатам медицинского освидетельствования, подозреваемый не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ.

 
 
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Согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, он мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.
 
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