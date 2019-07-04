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Помощник Президента — инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провел в Буда-Кошелево прямую телефонную линию и личный прием граждан

05.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Помощник  Президента — инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провел в Буда-Кошелево прямую телефонную линию и личный прием граждан.Помощник Президента — инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провел в Буда-Кошелево прямую телефонную линию и личный прием граждан

Свои проблемы помощнику Президента озвучили не только будакошелевцы, но и жители  других регионов области. Всего одиннадцать человек. Правда,  двоим из них, имеющим на руках решение суда, Юрий Витольдович рекомендовал продолжить работать в судебной плоскости, поскольку исполнительная власть не имеет рычагов влияния на судебную систему.

А в целом, спектр поднятых проблем оказался достаточно широким: граждане обращались с жилищными, социально-бытовыми и медицинскими  вопросами, одних интересовала тема трудоустройства, других – содержания и эксплуатации мостов, обустройства дорог, благоустройства и развития малых городов. Были нарекания на действия местных властей, но были и слова благодарности в их адрес. Самые активные и неравнодушные – внесли свои предложения по улучшению инфраструктуры г. Буда-Кошелево.

Так, во время телефонного диалога будакошелевец Владимир Азарушкин озвучил волнующую его тему отсутствия  в райцентре спортивно-оздоровительного комплекса и бассейна. И если летом эта проблема остро не встает, благо, в городе есть 2 стадиона,  то с приходом холодов ее актуальность значительно возрастает. Юрий Шулейко объяснил: «Для строительства спортивно-оздоровительного комплекса и бассейна необходимы большие финансовые средства. Мы изучим ситуацию. А пока в холодное время года вы можете воспользоваться альтернативными вариантами: школьными спортзалами, которые принимают  всех желающих  до 20.00. Если необходимо, можно рассмотреть вопрос  режима их работы в сторону увеличения еще на час».Помощник Президента — инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провел в Буда-Кошелево прямую телефонную линию и личный прием граждан

Жлобинчанка позвонила по просьбе своих земляков, жителей д. Галы Потаповского сельсовета, которые вынуждены добираться от населенного пункта до железнодорожной остановки по узенькой тропинке через густой лес: «Мы не говорим о дороге –  нам бы просеку сделать метра на 4». Юрий Шулейко поручил разобраться с  вопросом и помочь жителям деревни в кратчайшие сроки.

Житель Рогини посетовал на то, что мосты, расположенные на территории района, своевременно не ремонтируются, дорожные службы не уделяют должного внимания их содержанию, из-за чего те постепенно разрушаются. Для пущей убедительности заявитель показал и фотографии мостов.  К устранению проблемы Юрий Шулейко призвал местные власти: «Анатолий Макеев озвучил вопрос по существу. И решать его нужно не откладывая». К слову, как доложил начальник ЛДД-464 Николай Сахар,  после комплексного обследования мостов было принято решение произвести ремонт этих объектов за счет средств, выделяемых на обслуживание дорог. Уже этой осенью работы планируют выполнить.

Помощник Президента детально вникал в каждую проблему и доходчиво разъяснял обратившимся варианты решения. По большинству вопросов Юрий Шулейко тут же дал поручения, но некоторые из них требуют более детального изучения. На все обращения заявители получат письменные ответы.

 
 
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Помощник  Президента — инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провел в Буда-Кошелево прямую телефонную линию и личный прием граждан. Свои...
 
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