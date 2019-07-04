Порядок реализации научно-технических программ изменится в Беларуси

Источник материала: БелТА

Александр Шумилин

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок формирования и реализации научно-технических программ в Беларуси изменится. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 апреля 2019 года №252, сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин в пресс-центре БЕЛТА.

Так, с 25 октября текущего года конкурсными комиссиями по проектам будут выступать государственные экспертные советы соответствующего профиля. Введена норма, по которой предварительный перечень заданий не включает обязательные патентные исследования. Сделан акцент на маркетинговой проработке и востребованности разрабатываемой продукции.

В 2019 году в Беларуси реализуется 17 государственных, 10 отраслевых и 6 региональных научно-технических программ. На выполнение работ планируется направить Br76,7 млн, в том числе Br39,8 млн из бюджетных источников. В числе наиболее значимых проектов - разработка технологии для поверхностного электромагнитного упрочнения деталей подвески автомобилей БелАЗ, серии микросхем в ОАО "Интеграл", новых сортов картофеля.

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