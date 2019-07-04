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В Бобруйске хотят поставить домики для бездомных котов. Как вы на это смотрите?
05.07.2019 10:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске могут появится домики для бездомных котов,
Председатель Бобруйского общества защиты животных «Добродетель» Ирина Кавалерова рассказала: идея в том, что разместить в городе несколько домиков, в которых бездомные коты смогут жить и спасаться от непогоды. Туда им можно будет приносить корм и воду. Следить за животными будут волонтеры «Добродетели», «Пяти свобод» и добровольцы.
Чтобы узнать мнение бобруйчан по этому поводу, проводят опрос. Проголосовать можно
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В домиках бездомные коты смогут жить и спасаться от непогоды. Туда им можно будет приносить корм и воду.
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