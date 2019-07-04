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В Бобруйске хотят поставить домики для бездомных котов. Как вы на это смотрите?

05.07.2019 10:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске могут появится домики для бездомных котов, пишет «Вечерний Бобруйск». Поставить их за счет собственных средств и с помощью общественных организаций города готовы зоозащитные организации «Добродетель» и «Пять свобод».


Домик для бездомных котов в Черноморске, Украина. Фото: 04868.com.ua

Председатель Бобруйского общества защиты животных «Добродетель» Ирина Кавалерова рассказала: идея в том, что разместить в городе несколько домиков, в которых бездомные коты смогут жить и спасаться от непогоды. Туда им можно будет приносить корм и воду. Следить за животными будут волонтеры «Добродетели», «Пяти свобод» и добровольцы.

Чтобы узнать мнение бобруйчан по этому поводу, проводят опрос. Проголосовать можно тут. Пока в опросе приняли участие 438 человека. Идею поддержали 87% проголосовавших, против — 5%. 6% указали, что не против идеи, но участвовать в реализации не будут.

 
 
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В домиках бездомные коты смогут жить и спасаться от непогоды. Туда им можно будет приносить корм и воду.
 
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