Кому там надоела жара? Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В субботу и воскресенье на Гродненщине будет дождливо, ветрено и тепло: воздух прогреется до +20°С, сообщает pogoda.by.

В субботу, 6 июля, сплошная облачность, вечером — дождь и гроза. Будет ветрено — порывы до 15 м/c. Температура воздуха — до +20°С.

В воскресенье, 7 июля, облачно с прояснениями, небольшой дождь и сильный ветер. Воздух днем прогреется до +19°С.

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