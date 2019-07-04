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Кому там надоела жара? Погода в Гродно в выходные

05.07.2019 10:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу и воскресенье на Гродненщине будет дождливо, ветрено и тепло: воздух прогреется до +20°С, сообщает pogoda.by.

В субботу, 6 июля, сплошная облачность, вечером — дождь и гроза. Будет ветрено — порывы до 15 м/c. Температура воздуха — до +20°С.

В воскресенье, 7 июля, облачно с прояснениями, небольшой дождь и сильный ветер. Воздух днем прогреется до +19°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В субботу и воскресенье на Гродненщине будет дождливо, ветрено и тепло.
 
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