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Кому там надоела жара? Погода в Гродно в выходные
05.07.2019 10:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В субботу и воскресенье на Гродненщине будет дождливо, ветрено и тепло: воздух прогреется до +20°С,
В субботу, 6 июля, сплошная облачность, вечером — дождь и гроза. Будет ветрено — порывы до 15 м/c. Температура воздуха — до +20°С.
В воскресенье, 7 июля, облачно с прояснениями, небольшой дождь и сильный ветер. Воздух днем прогреется до +19°С.
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В субботу и воскресенье на Гродненщине будет дождливо, ветрено и тепло.
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