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Познакомился с девушкой в Витебске и обчистил сейф. Вы не видели этого парня?
05.07.2019 10:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Случайный знакомый украл у жительницы Витебска из сейфа 5 тыс. долларов и 11 золотых украшений,
Девушка познакомилась с парнем на улице. Поболтали, решили пойти в кафе. Затем, купив в магазине выпивки и закуски, новые знакомые отправилась домой к девушке.
Утром продолжили есть и выпивать. К вечеру парень в очередной раз ушел в магазин за добавкой спиртного — и не вернулся. Девушка заметила, что из сейфа у нее пропало 5 тыс. долларов и 11 золотых украшений.
Тайник со сбережениями мужчина заметил, когда хозяйка прятала туда деньги.
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Общительный молодой человек приглянулся девушке на прогулке. После короткого обмена любезностями, парочка решила пойти в кафе. Затем, купив в магазине выпивки и...
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