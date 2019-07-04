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Познакомился с девушкой в Витебске и обчистил сейф. Вы не видели этого парня?

05.07.2019 10:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Случайный знакомый украл у жительницы Витебска из сейфа 5 тыс. долларов и 11 золотых украшений, сообщает милиция региона.


Девушка познакомилась с парнем на улице. Поболтали, решили пойти в кафе. Затем, купив в магазине выпивки и закуски, новые знакомые отправилась домой к девушке.

Утром продолжили есть и выпивать. К вечеру парень в очередной раз ушел в магазин за добавкой спиртного — и не вернулся. Девушка заметила, что из сейфа у нее пропало 5 тыс. долларов и 11 золотых украшений.

Тайник со сбережениями мужчина заметил, когда хозяйка прятала туда деньги.

Подозреваемый в краже — ранее судимый 31-летний житель Дубровенского района Максим Ларченко. Оперативники полагают, что он может воспользоваться съемным жильем или найти новую жертву.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ларченко, просят обратиться в милицию по телефонам: +375 29 899−11−66, +375 29 711−55−51 или 102.

Анонимность и вознаграждение гарантируются.

 
Теги: Витебск
 
 
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