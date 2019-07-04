С начала лета пятеро пенсионеров заблудились в глусских лесах

Источник материала: Радзiма

Почти 12 часов блуждал по лесу 80-летний житель Минска, который приехал погостить к брату в Заполье Заволочицкого сельсовета. Только к полуночи он вышел к деревне, тоже Заполью, но в Калатичском сельсовете. Историю, которая приключилась с минчанином Эдуардом Ивановичем, нам рассказал его брат Иван Иванович: «Утром 24 июня, в 10 часов, мы с братом, который приехал погостить ко мне, пока его семья отдыхает в Египте, решили сходить в лес за черникой. Взяли небольшие емкости и пошли. Расстояние до леса небольшое, где-то с километр, а там вдоль него еще полтора, и можно заходить в лес. Ягодные полянки расположены так, что далеко в лес не нужно углубляться. Это я и объяснил брату, а еще, как чувствовал, предупредил: если вдруг заблудишься, чтобы выйти к дому, знай: солнце должно светить тебе в спину. Собирали ягоды, стараясь не отходить далеко друг от друга, и находились на таком расстоянии, чтобы можно было перекликаться. Сначала так оно и было, но после полудня я перестал слышать голос брата. Я даже не предполагал, что он может потеряться. Насколько я знаю этот лес, в нем невозможно заблудиться. Еще немного поискал брата и в 14 часов ушел домой. Думал, брат уже дома или скоро придет. Но ни через час, ни через два, ни к вечеру он не явился, и только когда стало темнеть, я решил, что надо что-то делать. Позвонил в милицию, ее сотрудники оперативно приехали, и сразу же начались поиски. Вместе с ними я тоже поехал в лес, чтобы показать место, где мы собирали ягоды. К сожалению, как все ни старались — светили фонариками, звали брата, всё было безрезультатно. Пришлось возвращаться обратно, чтобы утром снова продолжить поиски».

…Эдуард Иванович, шаг за шагом отдаляясь от того места, куда они пришли со старшим братом, постепенно углублялся в лес. Говорит, что страшно не было, потому что был уверен: в любом случае какая-нибудь проселочная дорога обязательно приведет к населенному пункту. Несколько раз по пути встречал ягодников, и те ему указывали, в каком направлении нужно идти в Заполье. Только вот незадача: никто не поинтересовался, из какого он Заполья. А Эдуарду Ивановичу невдомек было, что в Глусском районе две деревни с одинаковым названием, и расположены они в противоположных сторонах и на приличном расстоянии. Так, где по дороге, а где прямиком по лесу заблудившийся путник наконец-то добрел до Заполья. Только придя в деревню и осмотревшись, понял, что это совсем другой населенный пункт. Время было позднее, стучаться к кому-то и проситься на ночлег не стал. Переночевал на улице, на скамейке, а утром снова продолжил путь. Теперь уже было желание выйти на трассу и доехать до своего Заполья. Когда увидел проходящий автобус, обрадовался, а через минуту огорчился. Водитель отказался подвезти, ссылаясь на строгие правила: им запрещено подвозить людей, которые не заплатили за билет. А денег, конечно же, у Эдуарда Ивановича не было. На его счастье, вскоре показалась милицейская машина. Следственно-оперативная группа ехала как раз по назначению — в Заполье, искать именно его. Даже планировали привлечь для розыска служебную собаку.

Хорошо, что у этой истории такой финал и братья снова вместе. Теперь Эдуард Иванович в лес — ни ногой. Это его твердое решение. И сейчас для него лучший отдых — игра в шахматы. Старший брат, Иван Иванович, наоборот, сказал, что будет ходить в ягоды, потому что уж очень любит вприкуску к чаю поесть протертой с сахаром черники. А еще считает, что брат мог бы не потеряться, если бы у него был мобильный телефон. Поэтому всем отправляющимся в лес грибникам и ягодникам он однозначно советует носить при себе заряженный мобильник.

В этом году это уже не первый случай в Глусском районе, когда человек заблудился в лесу. Аналогичное происшествие было возле Макович, где потерялась пенсионерка из Застенка Дуброва. Она, пока родственники обращались в милицию, сама вышла из леса.

Первый заместитель начальника Глусского РОВД Сергей Красавин, рассказывая об этом, напомнил любителям тихой охоты и ягодникам о мерах безопасности при нахождении в лесу. Вот только несколько основных правил, которые должен усвоить каждый: уходя в лес, нужно сообщить родным, куда собираетесь идти; желательно брать с собой попутчика; одеваться следует в яркую одежду; с собой обязательно должна быть питьевая вода, минимальный запас еды, спички, нож, а еще кусок яркой материи или полиэтиленовый пакет — на случай, если заблудились, привязывать кусочки материи или пакета к веткам, а можно просто обламывать их, оставляя таким образом за собой следы; даже если заблудились, не следует паниковать и при наличии мобильника надо позвонить в милицию по телефону 102 или в МЧС по телефону 101 (112). Сергей Красавин также напомнил, что в случае, если человек не возвратился из леса более 5—6 часов и не выходит на связь, родственникам нужно незамедлительно сообщить об этом в РОВД или РОЧС.

Ольга ЧУЧВАЛ

P.S. В воскресенье, 30 июня, в 14:15 в ЦОУ Глусского РОЧС поступило сообщение о необходимости оказания помощи в поиске мужчины и двух женщин, заблудившихся в лесу около деревни Евсеевичи, сообщает mogilev.mchs.gov.by.

Трое пенсионеров — мужчина 1943 г. р. (житель Бобруйска) и две женщины — 1948 г. р. (жительница Бобруйска) и 1942 г. р. (жительница Светлогорска) — 30 июня в 12:00 пошли в лес за ягодами вблизи Евсеевич и заблудились.

Для проведения поисков были задействованы спасатели, милиция и работники ГЛХУ «Глусский лесхоз».

В 15:57 заблудившихся обнаружили, с ними было всё в порядке, в госпитализации они не нуждались.