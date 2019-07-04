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В воскресенье из-за триатлона некоторые автобусы пойдут по-другому
05.07.2019 11:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В воскресенье 7 июля в Минске пройдут соревнования по триатлону «Волатфэст-2019». Из-за этого некоторые маршруты городского транспорта будут двигаться по-другому,
Изменения в работу маршрутов городского пассажирского транспорта вносятся с 10.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.30 (ориентировочно) 7 июля.
— автобусы № 44, 136 пойдут в прямом направлении от проспекта Победителей по улицам Нарочанской, Тимирязева, автодороге Р28, обратно — от станции «Ждановичи» по улице Парковой, продолжению проспекта Победителей, МКАД, улицам Тимирязева, Нарочанской, проспекту Победителей и дальше по маршрутам с остановками «Поселок Пионерский», «2-я городская детская больница», «Камайская», «Ратомская»;
— автобусы № 119С со стороны ж/д вокзала пойдут до диспетчерской станции «Веснянка» по улице Нарочанской;
— автобусы № 91 пойдут в направлении конечного пункта «Веснинка» по улице Пионерской, Крупецкой, Веснинка, Семковской, переулку Веснинка, улице Веснинка, обратно — без изменений.
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В воскресенье 7 июля в Минске пройдут соревнования по триатлону «Волатфэст-2019»
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