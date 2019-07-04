В воскресенье из-за триатлона некоторые автобусы пойдут по-другому

Источник материала: Tut.by

В воскресенье 7 июля в Минске пройдут соревнования по триатлону «Волатфэст-2019». Из-за этого некоторые маршруты городского транспорта будут двигаться по-другому, сообщает Минсктранс.

Изменения в работу маршрутов городского пассажирского транспорта вносятся с 10.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.30 (ориентировочно) 7 июля.

— автобусы № 44, 136 пойдут в прямом направлении от проспекта Победителей по улицам Нарочанской, Тимирязева, автодороге Р28, обратно — от станции «Ждановичи» по улице Парковой, продолжению проспекта Победителей, МКАД, улицам Тимирязева, Нарочанской, проспекту Победителей и дальше по маршрутам с остановками «Поселок Пионерский», «2-я городская детская больница», «Камайская», «Ратомская»;

— автобусы № 119С со стороны ж/д вокзала пойдут до диспетчерской станции «Веснянка» по улице Нарочанской;

— автобусы № 91 пойдут в направлении конечного пункта «Веснинка» по улице Пионерской, Крупецкой, Веснинка, Семковской, переулку Веснинка, улице Веснинка, обратно — без изменений.