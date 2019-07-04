ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В воскресенье из-за триатлона некоторые автобусы пойдут по-другому

05.07.2019 11:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В воскресенье 7 июля в Минске пройдут соревнования по триатлону «Волатфэст-2019». Из-за этого некоторые маршруты городского транспорта будут двигаться по-другому, сообщает Минсктранс.

Изменения в работу маршрутов городского пассажирского транспорта вносятся с 10.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.30 (ориентировочно) 7 июля.

— автобусы № 44, 136 пойдут в прямом направлении от проспекта Победителей по улицам Нарочанской, Тимирязева, автодороге Р28, обратно — от станции «Ждановичи» по улице Парковой, продолжению проспекта Победителей, МКАД, улицам Тимирязева, Нарочанской, проспекту Победителей и дальше по маршрутам с остановками «Поселок Пионерский», «2-я городская детская больница», «Камайская», «Ратомская»;

— автобусы № 119С со стороны ж/д вокзала пойдут до диспетчерской станции «Веснянка» по улице Нарочанской;

— автобусы № 91 пойдут в направлении конечного пункта «Веснинка» по улице Пионерской, Крупецкой, Веснинка, Семковской, переулку Веснинка, улице Веснинка, обратно — без изменений.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье 7 июля в Минске пройдут соревнования по триатлону «Волатфэст-2019»
 
Новости дня
Новости общества
 
За взятку в 3,5 тысячи долларов экс-замглавы Минска Доморацкого приговорили к 12 годам колонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика