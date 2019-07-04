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Перед «Славянским базаром» в центре Витебска поставили очередную зеленую скульптуру

05.07.2019 11:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На улице Ленина — напротив Летнего амфитеатра — установили очередную скульптуру из искусственной травы — зеленый рояль, сообщают «ННВ».


Фото: Юрий Шепелев

В Витебске в этом году — мода на арт-объекты из искусственной травы. Ранее в городе установили зеленых львов, дельфина, лошадь с телегой, медведей и кроликов.


Фото: Юрий Шепелев

Фото: Юрий Шепелев
 
Теги: Витебск
 
 
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