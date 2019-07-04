Уголовное дело о двойном убийстве в Столбцах передано в суд

Психолого-психиатрическая экспертиза признала 16-летнего подростка-убийцу из Столбцов вменяемым, ему предъявлено обвинение. Уголовное дело передали прокурору для дальнейшего направления в суд.

Информация об этом размещена на сайте Следственного комитета Беларуси 5 июля.

Школьнику предъявили обвинения в убийстве двух лиц с особой жестокостью, покушении на убийство двух лиц с особой жестокостью и особо жестоком хулиганстве. Максимальная санкция по этим статьям для взрослых преступников пожизненное заключение или смертная казнь.

Он признал свою вину частично, все это время он находится под стражей.

По данным следствия, обвиняемый, руководствуясь хулиганскими мотивами, незадолго до совершения убийства нанес удар молотком своему однокласснику, причинив ему ссадину.

В дальнейшем, демонстрируя свое мнимое превосходство и исключительность по отношению к окружающим, подросток нанес учительнице ножом не менее двух ударов. Выбежав из кабинета, он причинил ножевые ранения двум одноклассникам, пытавшимся пресечь его противоправные действия. Затем он зашел в другой кабинет и нанес удары ножом ученику 11-класса.

Выйдя в коридор, он угрожал ножом заместителю директора и учителю биологии, затем спустился в вестибюль и угрожал ножом однокласснице, а также поцарапал им ей шею. Впоследствии скрылся с места происшествия.