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В выходные и в начале недели будет дождливо и прохладно

05.07.2019 12:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе установилась холодная для этого времени погода, и в ближайшие дни рассчитывать на тепло не приходится, температурный фон будет удерживаться на 3-5°С ниже климатической нормы, а в сочетании с порывистым ветром погода будет некомфортной. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Мнприроды.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

6 июля, в субботу, погодные условия будет определять неустойчивая прохладная воздушная масса, по северо-востоку страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно по северо-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы местами прогремят грозы. Днем во многих районах ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит +6...+12°С, максимальная температура днем в основном +15...+21°С, по югу страны до +23°С.

7 июля, в воскресенье, атмосферный фронт принесет на большую часть территории Беларуси кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В дневные часы сохранится порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит +8..+15°С, максимальная температура днем в основном +16...+23°С, по югу воздух прогреется до +25°С.

8 июля, в понедельник, ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди. Днем ожидается порывистый ветер, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит +7...+12°С, максимальная температура днем будет от +14°С по северо-западу до +23°С по юго-востоку страны.

9 июля, во вторник, сохранится неустойчивая прохладная погода. Ночью местами, днем на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +6...+13°С, максимальная температура днем +14...+20°С, по югу местами воздух прогреется до +22°С.

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