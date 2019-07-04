Женщина подняла в банке купюру, оброненную предыдущим клиентом потратила - и попала под уголовку

Источник материала: Tut.by

Поход в отделение банка для 39-летней жительницы Копыльского района закончился уголовным делом. 57-летняя женщина, которую обслуживали перед ней, обронила 100-долларовую купюру, — а следующая клиентка ее подняла, поменяла на рубли и рассчиталась за коммуналку. Чем дело закончилось, рассказали в милиции региона.

Инцидент произошел в конце прошлого месяца. Ипэшница сдавала выручку в одном из отделений банка. Перед уходом женщина купила $ 100, которые вместе с квитанцией отложила в сторону. Пока клиентка разбиралась с монетной сдачей, купюра упала на пол.

— Подобрала утерянную валюту уже следующая посетительница, которая сразу же обменяла деньги и потратила их на выплату кредита и коммунальных платежей, — рассказали в милиции.

Хозяйка валюты опомнилась уже дома и сообщила об утере в милицию. Посмотрели записи с камер — и нашли злоумышленницу. В ее отношении возбуждено уголовное дело за кражу.

В милиции говорят, что ответственности можно было бы избежать, если бы женщина сообщила о находке сотрудникам банка или в правоохранительные органы.