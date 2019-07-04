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На брестском пляже «Восток» запретили купаться детям
05.07.2019 13:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Брестские эпидемиологи запретили купание детей на пляже «Восток»,
По результатам лабораторных исследований установлено, что пробы воды из водоема пляжа «Восток» не соответствуют нормам по микробиологическим показателям (по кишечной палочке Е. coli).
Купание детей на этом участке реки Мухавец ограничено.
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пробы воды из водоема пляжа «Восток» не соответствуют по микробиологическим показателям по кишечной палочке Е.coli.
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