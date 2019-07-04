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На брестском пляже «Восток» запретили купаться детям

05.07.2019 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестские эпидемиологи запретили купание детей на пляже «Восток», сообщает региональный центр гигиены и эпидемиологии.


По результатам лабораторных исследований установлено, что пробы воды из водоема пляжа «Восток» не соответствуют нормам по микробиологическим показателям (по кишечной палочке Е. coli).

Купание детей на этом участке реки Мухавец ограничено.

 
 
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пробы воды из водоема пляжа «Восток» не соответствуют по микробиологическим показателям по кишечной палочке Е.coli.
 
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