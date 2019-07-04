В Лидском районе пропал 13-летний мальчик из приемной семьи

Источник материала: Tut.by

В Березовке пропал без вести 13-летний Даниил Блоцкий. Мальчик воспитывается в приемной семье. Днем 1 июля он вышел из дома и до сих пор о нем ничего не известно, сообщает «Лидская газета».



Фото: lidanews.by

Приметы: рост до 160 см, среднего телосложения, лицо смуглое, волосы короткие темно-русого цвета. На момент ухода был одет в майку красного цвета, шорты синего цвета, синие кроссовки.

Как рассказали в Лидском РОВД, есть несколько версий исчезновения мальчика. Одна из них- подросток мог куда-то уехать.

Тех, кому известно хоть что-то о Данииле, просят позвонить в милицию.