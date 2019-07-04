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В Лидском районе пропал 13-летний мальчик из приемной семьи
05.07.2019 13:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Березовке пропал без вести 13-летний Даниил Блоцкий. Мальчик воспитывается в приемной семье. Днем 1 июля он вышел из дома и до сих пор о нем ничего не известно,
Приметы: рост до 160 см, среднего телосложения, лицо смуглое, волосы короткие темно-русого цвета. На момент ухода был одет в майку красного цвета, шорты синего цвета, синие кроссовки.
Как рассказали в Лидском РОВД, есть несколько версий исчезновения мальчика. Одна из них- подросток мог куда-то уехать.
Тех, кому известно хоть что-то о Данииле, просят позвонить в милицию.
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Днем 1 июля он вышел из дома и до сих пор о нем ничего не известно.
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