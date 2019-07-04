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Кочанова посетила РНПЦ "Мать и дитя" и вручила подарки молодым мамам

05.07.2019 13:37 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская акция "Белая Русь" - с любовью к детям" проходит в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В каждом регионе страны чиновники, депутаты, главы администраций районов, руководство организационных структур "Белой Руси" поздравляют и вручают подарки молодым мамам.

Глава Администрации Президента Наталья Кочанова сегодня посетила РНПЦ "Мать и дитя". Она призналась, что искренне рада в очередной раз вместе с представителями общественной организации "Белая Русь" поздравить женщин, которые 3 июля, в День Независимости, родили ребенка, а некоторые и двойню. Это радостное событие совпало с юбилейной датой - 75-летием освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

"Это праздник не только для мам, которые родили для себя счастье. Это праздник для всех нас, потому что очень хочется, чтобы нас, белорусов, было как можно больше. Дети - это будущее нашей страны, это то, ради чего мы живем на этой земле", - сказала Наталья Кочанова.

Государство делает все возможное, чтобы поддерживать молодые семьи и семьи, воспитывающие детей, отметила глава Администрации Президента. В частности, эффективной оказалась программа семейного капитала, поэтому ее планируется продлить на ближайшие пять лет.

Председатель республиканского общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько уверен, что рождение ребенка - важнейшее событие в жизни любой женщины. "Вы родили детишек в прекрасной стране, у которой огромное, счастливое будущее. Мы в это не просто верим, мы стараемся делать все, чтобы так оно и было", - сказал он.

Общаясь с молодыми мамами, министр здравоохранения Владимир Караник пожелал им только плановых встреч с медработниками, не связанных с проблемами со здоровьем.

В Беларуси 3 июля появились на свет 189 детей. Две мамы родили двойню. В Минске в День Независимости родились 65 детей: 36 мальчиков и 29 девочек.

Что касается многодетных семей, то их становится больше. Если пять лет назад было 78 тыс. таких семей, то по последним данным - уже больше 110 тыс.

В республиканском масштабе акция "Белая Русь" - с любовью к детям" проводится с 2009 года. Уже более 3 тыс. мам по всей республике получили подарки в честь празднования Дня Независимости.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская акция "Белая Русь" - с любовью к детям" проходит в Беларуси, сообщает БЕЛТА. В каждом регионе страны чиновники, депутаты,...
 
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