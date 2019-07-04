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Милиция разыскивает хозяина детского велосипеда Lamborghini, который украли прошлой весной

05.07.2019 13:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске разыскивают владельца детского велосипеда, который похитили еще весной 2018 года. Об этом сообщает столичная милиция.


Фото: minsk.mvd.gov.by

Милиция Минска отыскала детский велосипед, который украли с детской площадки по улице Волоха весной 2018 года. Теперь разыскивают владельца.

На велосипеде красуется логотип компании Lamborghini.

Чтобы вернуть имущество, надо обратиться в Московское РУВД Минска лично (улица Грушевская, 9) или по телефонам: 8 (029) 315-87-42, 8 (033) 381-52-52.

 
Теги: Минск
 
 
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Чтобы вернуть имущество, надо обратиться в Московское РУВД Минска
 
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