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Милиция разыскивает хозяина детского велосипеда Lamborghini, который украли прошлой весной
05.07.2019 13:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске разыскивают владельца детского велосипеда, который похитили еще весной 2018 года. Об этом
Милиция Минска отыскала детский велосипед, который украли с детской площадки по улице Волоха весной 2018 года. Теперь разыскивают владельца.
На велосипеде красуется логотип компании Lamborghini.
Чтобы вернуть имущество, надо обратиться в Московское РУВД Минска лично (улица Грушевская, 9) или по телефонам: 8 (029) 315-87-42, 8 (033) 381-52-52.
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Чтобы вернуть имущество, надо обратиться в Московское РУВД Минска
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