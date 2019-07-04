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В Солигорске задержали врача детской поликлиники за «липовые» больничные
05.07.2019 13:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Солигорске задержали врача ортопеда-травматолога местной детской поликлиники,
Врач на протяжении нескольких лет получал «благодарности» за выдачу больничных по уходу за детьми. На самом деле больничные выдавались родителям здоровых детей — так они получали освобождение от работы, причем оплачиваемое.
Установлено около 20 фактов получения взятки врачом. В качестве вознаграждения он брал продукты питания, спиртное и деньги.
По фактам взяточничества возбуждены уголовные дела. Медик в СИЗО. Ему грозит от 3 до 10 лет с конфискацией и с лишением права занимать определенные должности.
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В качестве взяток за больничные он брал продукты питания, спиртное и деньги.
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