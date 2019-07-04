В Солигорске задержали врача детской поликлиники за «липовые» больничные

Источник материала: Tut.by

В Солигорске задержали врача ортопеда-травматолога местной детской поликлиники, сообщает «Электронный Солигорск» со ссылкой на милицию региона.

Врач на протяжении нескольких лет получал «благодарности» за выдачу больничных по уходу за детьми. На самом деле больничные выдавались родителям здоровых детей — так они получали освобождение от работы, причем оплачиваемое.

Установлено около 20 фактов получения взятки врачом. В качестве вознаграждения он брал продукты питания, спиртное и деньги.

По фактам взяточничества возбуждены уголовные дела. Медик в СИЗО. Ему грозит от 3 до 10 лет с конфискацией и с лишением права занимать определенные должности.