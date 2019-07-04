В Гродно проверили детские площадки: небезопасно, нужен ремонт и новые качели

Источник материала: Tut.by

В Гродно сотрудники госконтроля проверяют состояние детских площадок и уже нашли проблемы: где-то не хватает качелей и горок, где-то нет ограждений, а где-то и вовсе опасно находиться, сообщает телеканал «Гродно Плюс».



Фото: скрин с видео

С 2006 года в Беларуси существуют единый стандарт безопасности игровых детских площадок. Его требования обязательны для всех производителей и поставщиков детского игрового уличного оборудования. Однако состояние детских площадок надо поддерживать.



Фото: скрин с видео

— На горячую линию только за 2 недели поступило более 20 звонков. Люди жалуются на торчащие гвозди, отсутствие ограждений, наличие битых кирпичей, камни. Не обновляется окраска детских игровых форм. Не созданы безопасные условия пребывания детей на данных площадках, — рассказывает начальник управления Комитета госконтроля Гродненской области Татьяна Слабыш.

В старых районах, говорят специалисты, необходим ремонт, а в новых — дополнительные качели и горки, как, например, в Ольшанке. А вот на Фолюше вроде бы детских площадок хватает и они хорошо укомплектованы, но жители жалуются на их состояние: сломанные лавочки и качели.

До 19 июля собственники детских площадок, будь то жилищный кооператив, коммунальные службы или учреждение образования, должны привести их в порядок и надлежащее состояние.