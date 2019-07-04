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Экс-помощник президента Сергей Ровнейко получил 12 лет колонии
05.07.2019 14:24 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Судебное заседание проходило в закрытом режиме из-за сведений под грифом «Секретно», которые относятся к государственной тайне.
Сергей Ровнейко ранее работал помощником президента – инспектором по Гродненской области. 29 мая 2018 года он был задержан с поличным при получении взятки в размере $200 тысяч. Максимальное наказание по данной статье – 15 лет тюрьмы.
4 июля суд признал Ровнейко виновным в неоднократном получении взяток в особо крупном размере. Чиновник приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
В Верховном суде отметили, что в наказание входит конфискация всего имущества и лишение права занимать руководящие должности с осуществлением функций представителя власти, на срок 5 лет.
Второй фигурант по делу, глава федерации бокса Дмитрий Тихомолов, получил два года по ч. 2 статьи 431 за дачу взятки в крупном размере, сообщает T
Фото: instagram.com/@grodno_oblispolkom
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Судебное заседание проходило в закрытом режиме из-за сведений под грифом «Секретно», которые относятся к государственной тайне.
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