Экс-помощник президента Сергей Ровнейко получил 12 лет колонии

Судебное заседание проходило в закрытом режиме из-за сведений под грифом «Секретно», которые относятся к государственной тайне.

Сергей Ровнейко ранее работал помощником президента – инспектором по Гродненской области. 29 мая 2018 года он был задержан с поличным при получении взятки в размере $200 тысяч. Максимальное наказание по данной статье – 15 лет тюрьмы.

4 июля суд признал Ровнейко виновным в неоднократном получении взяток в особо крупном размере. Чиновник приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

В Верховном суде отметили, что в наказание входит конфискация всего имущества и лишение права занимать руководящие должности с осуществлением функций представителя власти, на срок 5 лет.

Второй фигурант по делу, глава федерации бокса Дмитрий Тихомолов, получил два года по ч. 2 статьи 431 за дачу взятки в крупном размере, сообщает T UT.BY со ссылкой на представителя пресс-службы Верховного суда Анастасию Шильвян.

Фото: instagram.com/@grodno_oblispolkom