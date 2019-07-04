Студента из Азербайджана просят приговорить к 11 годам за убийство минчанина

Источник материала: Tut.by

В суде Заводского района Минска идут прения по делу об убийстве 21-летнего минчанина Алексея Кривошея. В преступлении обвиняют иностранного студента из Азербайджана Рустама Рагимова; парни конфликтовали из-за одной девушки. Гособвинитель по делу просит приговорить фигуранта к 11 годам.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Семья убитого Алексея Кривошея заявила иск к обвиняемому о взыскании по 100 тысяч рублей матери, 100 тысяч рублей отчиму и 100 тысяч рублей бабушке парня в качестве компенсации морального вреда.

Суд обратился к Рустаму Рагимову: он согласен выплатить деньги?

Парень заявил, что не согласен, «в деле не приведены доказательства мой вины». Более того, он заявил, что это не он, а Алексей Кривошей готовил на него нападение «с целью моей высылки из РБ». Мол, это минчанин напал с ножом, а он отбивал атаку, «отталкивал его руки с ножом, ради защиты». Говорит, якобы Кривошей даже порвал ему куртку, а был убит в результате «случайного ранения» — то ли в ходе потасовки, то ли вовсе сам упал на нож.

Но несколько человек рассказывали суду , что после убийства видели Рагимова на общей кухне в общежитии, где он «махал рукой и говорил «вот так пырнул». Его даже выгнали из чужой комнаты, когда пытался спрятать нож.

В перерыве адвокаты со стороны семьи Кривошей пояснили TUT.BY: Рагимов выдвинул версию, что их сын тоже пришел с ножом и сам же напоролся. Вот только следователи нашли лишь один нож — Рагимова. Он был выброшен в унитаз в общежитии, увы, экспертам не удалось изъять какие-либо следы с него.

Судья зачитал заключение эксперта, который осматривал Рагимова через два дня после убийства. Из травм у него были только две ссадины на ногах.

«Меня никто не бил, я сам ударил ногой одного парня», — говорил он тогда. О самообороне — ни слова. Сегодня он отвечает, что с Кривошеем это не связано, но и объяснить слова про какого-то парня не может.



Скриншоты с видеозаписи происшествия (потасовка — вверху кадра)



Скриншоты с видеозаписи происшествия (потасовка — вверху кадра)

«Готовы принять деньги, но без условий!»

Сторона защиты в ходе прений заявила: родители обвиняемого как-то принесли в банк 7 тысяч долларов для перевода в качестве помощи семье Кривошей, но они отказалась.

«Предлагали и 15 тысяч, но с условием, чтобы смягчить наказание Рагимову, — поправила мать убитого парня. — Но мы будем настаивать на максимальном наказании, и никаких денег (за это) мы не брали и не собираемся», — заявила мама убитого парня.

Адвокат со стороны потерпевших уточнил: при таких условиях денег семья не возьмет, только если в качестве компенсации расходов на похороны, юридическую помощь и т.д.

«Готовы принять, но без условий, — сказали родные. — Без условий!».

Стороны взяли время, чтобы обсудить этот вопрос детально. В перерыве семья обвиняемого передала некую сумму, и теперь исковые требования к Рагимову несколько сократились.

Прокурор запросила 11 лет

Прокурор Марина Лапоухова заявила: обвиняемый виновен в убийстве, а его объяснения про самооборону никак не подтверждаются. Нож видели только в руках у Рагимова, угрозы со стороны Кривошея и тем более оружия у второго не было. Это говорят и друзья Рагимова, и друзья убитого минчанина, которые были на той встрече.

«Он не был в состоянии необходимой обороны, — подытожила прокурор. — Сознательное причинение травм свидетельствует об умысле. Более того, накануне он чувствовал себя отвергнутым и говорил в соцсетях, что это — «дело принципа».

При этом гособвинитель не увидела у Рагимова «ни тени раскаяния».

Она просит приговорить его к 11 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Убийство возле Академии авиации

Напомним, убийство произошло 12 ноября 2018-го возле Академии авиации. 18-летний студент Рустам Рагимов из Азербайджана вызвал на разговор 21-летнего Алексея Кривошея — слесаря «Мингаза». Они конфликтовали из-за девушки: она встречалась с Алексеем, но бывший парень, Рустам, не хотел отступаться. На встрече минчанина сопровождали двое друзей, а второго — сразу семеро.

Согласно обвинению, убийство было умышленным. Родные Алексея Кривошея говорят, что потом узнали: сын получал угрозы от Рагимова. По версии следствия, в потасовке Рагимов не менее 10 раз толкнул и ударил соперника руками и ногами, а потом один раз ножом — этого хватило, чтобы парень скончался от острой кровопотери.

В действиях остальных студентов, которые были там, состава преступления не нашли, хотя некоторые не отрицают : тоже били. Об этом говорили и друзья убитого. Однако смерть, по заключению экспертов, наступила именно от удара ножом и развившейся кровопотери.