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Студента из Азербайджана просят приговорить к 11 годам за убийство минчанина
05.07.2019 14:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Заводского района Минска идут прения по делу об убийстве 21-летнего минчанина Алексея Кривошея. В преступлении обвиняют иностранного студента из Азербайджана Рустама Рагимова; парни конфликтовали из-за одной девушки. Гособвинитель по делу просит приговорить фигуранта к 11 годам.
Семья убитого Алексея Кривошея заявила иск к обвиняемому о взыскании по 100 тысяч рублей матери, 100 тысяч рублей отчиму и 100 тысяч рублей бабушке парня в качестве компенсации морального вреда.
Суд обратился к Рустаму Рагимову: он согласен выплатить деньги?
Парень заявил, что не согласен, «в деле не приведены доказательства мой вины». Более того, он заявил, что это не он, а Алексей Кривошей готовил на него нападение «с целью моей высылки из РБ». Мол, это минчанин напал с ножом, а он отбивал атаку, «отталкивал его руки с ножом, ради защиты». Говорит, якобы Кривошей даже порвал ему куртку, а был убит в результате «случайного ранения» — то ли в ходе потасовки, то ли вовсе сам упал на нож.
Но несколько человек
В перерыве адвокаты со стороны семьи Кривошей пояснили TUT.BY: Рагимов выдвинул версию, что их сын тоже пришел с ножом и сам же напоролся. Вот только следователи нашли лишь один нож — Рагимова. Он был выброшен в унитаз в общежитии, увы, экспертам не удалось изъять какие-либо следы с него.
Судья зачитал заключение эксперта, который осматривал Рагимова через два дня после убийства. Из травм у него были только две ссадины на ногах.
«Меня никто не бил, я сам ударил ногой одного парня», — говорил он тогда. О самообороне — ни слова. Сегодня он отвечает, что с Кривошеем это не связано, но и объяснить слова про какого-то парня не может.
«Готовы принять деньги, но без условий!»
Сторона защиты в ходе прений заявила: родители обвиняемого как-то принесли в банк 7 тысяч долларов для перевода в качестве помощи семье Кривошей, но они отказалась.
«Предлагали и 15 тысяч, но с условием, чтобы смягчить наказание Рагимову, — поправила мать убитого парня. — Но мы будем настаивать на максимальном наказании, и никаких денег (за это) мы не брали и не собираемся», — заявила мама убитого парня.
Адвокат со стороны потерпевших уточнил: при таких условиях денег семья не возьмет, только если в качестве компенсации расходов на похороны, юридическую помощь и т.д.
«Готовы принять, но без условий, — сказали родные. — Без условий!».
Стороны взяли время, чтобы обсудить этот вопрос детально. В перерыве семья обвиняемого передала некую сумму, и теперь исковые требования к Рагимову несколько сократились.
Прокурор запросила 11 лет
Прокурор Марина Лапоухова заявила: обвиняемый виновен в убийстве, а его объяснения про самооборону никак не подтверждаются. Нож видели только в руках у Рагимова, угрозы со стороны Кривошея и тем более оружия у второго не было. Это говорят и друзья Рагимова, и друзья убитого минчанина, которые были на той встрече.
«Он не был в состоянии необходимой обороны, — подытожила прокурор. — Сознательное причинение травм свидетельствует об умысле. Более того, накануне он чувствовал себя отвергнутым и говорил в соцсетях, что это — «дело принципа».
При этом гособвинитель не увидела у Рагимова «ни тени раскаяния».
Она просит приговорить его к 11 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.
Убийство возле Академии авиации
Напомним, убийство
Согласно обвинению, убийство было умышленным. Родные Алексея Кривошея говорят, что потом узнали: сын
В действиях остальных студентов, которые были там, состава преступления не нашли, хотя некоторые
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Прокурор Марина Лапоухова заявила: обвиняемый виновен в убийстве, а его объяснения про самооборону никак не подтверждаются.
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