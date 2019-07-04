Почему желтеет лук на грядке и как с этим бороться?

В этом сезоне у многих хозяев на грядках пожелтели перья лука. На дачных форумах идет активный обмен полезными советами, как бороться с этой проблемой. Мы собрали для наших читателей самые интересные.
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В этом сезоне у многих хозяев на грядках пожелтели перья лука. На дачных форумах идет активный обмен полезными советами, как
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом сезоне у многих хозяев на грядках пожелтели перья лука. На дачных форумах идет активный обмен полезными советами, как