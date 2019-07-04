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Почему желтеет лук на грядке и как с этим бороться?

05.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В этом сезоне у многих хозяев на грядках пожелтели перья лука. На дачных форумах идет активный обмен полезными советами, как бороться с этой проблемой. Мы собрали для наших читателей самые интересные.

Почему желтеет лук на грядке и как с этим бороться?

 
 
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В этом сезоне у многих хозяев на грядках пожелтели перья лука. На дачных форумах идет активный обмен полезными советами, как
 
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