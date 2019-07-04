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Экс-помощник президента Сергей Ровнейко получил 12 лет колонии

05.07.2019 14:24 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Судебное заседание проходило в закрытом режиме из-за сведений под грифом «Секретно», которые относятся к государственной тайне.

Сергей Ровнейко ранее работал помощником президента – инспектором по Гродненской области. 29 мая 2018 года он был задержан с поличным при получении взятки в размере $200 тысяч. Максимальное наказание по данной статье – 15 лет тюрьмы. В отношении Ровнейко было возбуждено уголовное дело, его подозревали в вымогательстве и получении взяток от представителей бизнеса и различных коммерческих структур за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

4 июля суд признал Ровнейко виновным в неоднократном получении взяток в особо крупном размере. Чиновник приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

В Верховном суде отметили, что в наказание входит конфискация всего имущества и лишение права занимать руководящие должности с осуществлением функций представителя власти, на срок 5 лет.

Второй фигурант по делу, глава федерации бокса Дмитрий Тихомолов, получил два года по ч. 2 статьи 431 за дачу взятки в крупном размере, сообщает TUT.BY со ссылкой на представителя пресс-службы Верховного суда Анастасию Шильвян.

Фото: instagram.com/@grodno_oblispolkom

 
 
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Судебное заседание проходило в закрытом режиме из-за сведений под грифом «Секретно», которые относятся к государственной тайне.
 
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