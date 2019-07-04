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ГАИ предлагает ввести разделение степеней опьянения водителей

05.07.2019 14:33 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ГАИ предлагает ввести разделение степеней опьянения водителей
Фото из архива

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ предлагает ввести разделение степеней опьянения водителей и назначать в связи с этим разные наказания. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк, сообщает БЕЛТА.

По мнению Дмитрия Корзюка, надо ввести градации степеней опьянения - с 0,3 промилле алкоголя в крови наказывать штрафом в 100 базовых величин (одна БВ - Br25,5) и лишением прав на три года. "Следующая градация алкогольного опьянения - 0,8. После 0,8 мы предлагаем ответственность 200 базовых и лишение права управления сроком на 5 лет. Мы согласовали (правки в законодательство. - Прим. БЕЛТА) со всеми заинтересованными, нас поддержали по ужесточению. Думаю, что при переработке КоАП эта норма будет внесена", - сказал Дмитрий Корзюк.

Сейчас ч.1 ст.18.16 КоАП за нетрезвое вождение либо отказ от прохождения освидетельствования предусмотрен штраф от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Если водитель попадается пьяным второй раз в течение года, это влечет конфискацию машины и уголовную ответсвенность.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ предлагает ввести разделение степеней опьянения водителей и назначать в связи с этим разные наказания. Об этом в эфире телеканала...
 
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