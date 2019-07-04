ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава МВД Юрий Караев встретился с лидером инициативы «Матери 328» Ларисой Жигарь

05.07.2019 14:56 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Как сообщила Жигарь БелаПАН, на встречу она намеревалась пойти вместе с теми матерями, которые с 11 июня по 3 июля проводили голодовку, но их не пустили.

— Но я сразу спросила министра, примет ли он их, если они запишутся на прием в августе. Министр сказал, что не откажет матерям во встрече, — отметила Жигарь. — Так что в августе, когда у него будет личный прием граждан, матери запишутся и пойдут.

По ее словам, основным вопросом, который она подняла на сегодняшней встрече, — это применение части 4 статьи 328 Уголовного кодекса и судьба осужденных по ней граждан.

— Эта часть осталась вообще не у дел, ее не коснулись недавние изменения в законодательстве и амнистия, в том числе и подростков, которые по ней осуждены, — сказала Жигарь. — Я говорила, что по ней тоже надо что-то делать. Но позиция МВД пока в том, что данную часть никак пересматривать не будут. Министр отметил, что по второй и третьей частям недавно приняли изменения (речь идет о снижении нижнего порога наказания на два года. — БелаПАН.). Сказал, что есть суды и прокуратура и что надо менять правоприменительную практику.

Жигарь отметила, что подняла также вопрос зеленых нашивок, которые вынуждены носить на одежде заключенные, осужденные по ст. 328 УК.

— Я сказала, что это ненормально, что их так помечают. Давайте тогда метить и убийц, и насильников. Министр обещал разобраться, — сообщила она.

Еще одной темой для обсуждения стали посылки для заключенных, в особенности вещевые, которые разрешено отправлять раз в год весом 30 кг.

— Я просила разрешить их разбивать хотя бы на две по 15 кг в течение года, — сказала Жигарь. — Ведь не у всех может быть достаточно средств, чтобы за раз собрать 30-килограммовую посылку. А если отправить ее меньшей по весу, то все равно считают как 30 кг, и больше нельзя присылать.

Жигарь сообщила, что всего на встрече подняла 15 вопросов.

— Все они были записаны помощником министра. Мне обещали, что по каждому вопросу разберутся и дадут письменный ответ, — сказала собеседница. — Также передала обращение матерей. По нему тоже должны дать ответ.

По ее словам, 10 июля державших голодовку женщин пригласили на встречу с главой Администрации президента Натальей Кочановой. До этой встречи возобновлять голодовку они не планируют.

Голодовка матерей осужденных по ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) началась 11 июня в деревне Остров Пуховичского района Минской области. С первого дня в ней участвовали Алла Берналь, Елена Кузьмина и Людмила Кулинич. 22 июня к ним присоединилась Лариса Жигарь. Женщины требуют встречи с Александром Лукашенко, Натальей Кочановой, Юрием Караевым, корректировки антинаркотической статьи и создания комиссии по пересмотру дел уже осужденных по ст. 328 УК.

13 июня Палата представителей приняла во втором чтении поправки, которые предусматривают снижение на два года нижних пределов наказания по частям 2 и 3 статьи 328 УК. Как пояснили БелаПАН в парламенте, после вступления поправок в силу для тех, кто уже осужден по частям 2 и 3 статьи 328 УК, возможен пересмотр дел, но не автоматически, а по ходатайству осужденного.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщила Жигарь БелаПАН, на встречу она намеревалась пойти вместе с теми матерями, которые с 11 июня по 3 июля проводили голодовку, но их не пустили.
 
Новости дня
Новости общества
 
ГАИ предлагает ввести разделение степеней опьянения водителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика