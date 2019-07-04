Глава МВД Юрий Караев встретился с лидером инициативы «Матери 328» Ларисой Жигарь

Источник материала: Tut.by

Как сообщила Жигарь БелаПАН , на встречу она намеревалась пойти вместе с теми матерями, которые с 11 июня по 3 июля проводили голодовку, но их не пустили.

— Но я сразу спросила министра, примет ли он их, если они запишутся на прием в августе. Министр сказал, что не откажет матерям во встрече, — отметила Жигарь. — Так что в августе, когда у него будет личный прием граждан, матери запишутся и пойдут.

По ее словам, основным вопросом, который она подняла на сегодняшней встрече, — это применение части 4 статьи 328 Уголовного кодекса и судьба осужденных по ней граждан.

— Эта часть осталась вообще не у дел, ее не коснулись недавние изменения в законодательстве и амнистия , в том числе и подростков, которые по ней осуждены, — сказала Жигарь. — Я говорила, что по ней тоже надо что-то делать. Но позиция МВД пока в том, что данную часть никак пересматривать не будут. Министр отметил, что по второй и третьей частям недавно приняли изменения (речь идет о снижении нижнего порога наказания на два года. — БелаПАН.). Сказал, что есть суды и прокуратура и что надо менять правоприменительную практику.

Жигарь отметила, что подняла также вопрос зеленых нашивок, которые вынуждены носить на одежде заключенные, осужденные по ст. 328 УК.

— Я сказала, что это ненормально, что их так помечают. Давайте тогда метить и убийц, и насильников. Министр обещал разобраться, — сообщила она.

Еще одной темой для обсуждения стали посылки для заключенных, в особенности вещевые, которые разрешено отправлять раз в год весом 30 кг.

— Я просила разрешить их разбивать хотя бы на две по 15 кг в течение года, — сказала Жигарь. — Ведь не у всех может быть достаточно средств, чтобы за раз собрать 30-килограммовую посылку. А если отправить ее меньшей по весу, то все равно считают как 30 кг, и больше нельзя присылать.

Жигарь сообщила, что всего на встрече подняла 15 вопросов.

— Все они были записаны помощником министра. Мне обещали, что по каждому вопросу разберутся и дадут письменный ответ, — сказала собеседница. — Также передала обращение матерей. По нему тоже должны дать ответ.

По ее словам, 10 июля державших голодовку женщин пригласили на встречу с главой Администрации президента Натальей Кочановой. До этой встречи возобновлять голодовку они не планируют.

Голодовка матерей осужденных по ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) началась 11 июня в деревне Остров Пуховичского района Минской области. С первого дня в ней участвовали Алла Берналь, Елена Кузьмина и Людмила Кулинич. 22 июня к ним присоединилась Лариса Жигарь. Женщины требуют встречи с Александром Лукашенко, Натальей Кочановой, Юрием Караевым, корректировки антинаркотической статьи и создания комиссии по пересмотру дел уже осужденных по ст. 328 УК.

13 июня Палата представителей приняла во втором чтении поправки, которые предусматривают снижение на два года нижних пределов наказания по частям 2 и 3 статьи 328 УК. Как пояснили БелаПАН в парламенте, после вступления поправок в силу для тех, кто уже осужден по частям 2 и 3 статьи 328 УК, возможен пересмотр дел, но не автоматически, а по ходатайству осужденного.