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Вывезли в лес в багажнике и дали лопату. В Дзержинске трое выбивали у мужчины выдуманный долг

05.07.2019 15:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трое жителей Дзержинского района (26-летний мужчина, 20-летняя девушка и 16-летний юноша) угрожали убийством 29-летнему односельчанину — якобы чтобы тот вернул им надуманный долг. Подробности сообщает СК.


Фото: СК

Ночью на автомобиле они приехали к дому мужчины, принудили залезть в багажник и вывезли в лес. Угрожая физической расправой, дали мужчине лопату и заставили выкопать яму. Потом засыпали его песком и требовали отдать им 600 долларов. мужчина согласился — и его привезли в багажнике обратно в деревню.

Всех сейчас обвиняют в вымогательстве. Все под стражей.

 
 
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