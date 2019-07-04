|
Вывезли в лес в багажнике и дали лопату. В Дзержинске трое выбивали у мужчины выдуманный долг
05.07.2019 15:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Трое жителей Дзержинского района (26-летний мужчина, 20-летняя девушка и 16-летний юноша) угрожали убийством 29-летнему односельчанину — якобы чтобы тот вернул им надуманный долг. Подробности
Ночью на автомобиле они приехали к дому мужчины, принудили залезть в багажник и вывезли в лес. Угрожая физической расправой, дали мужчине лопату и заставили выкопать яму. Потом засыпали его песком и требовали отдать им 600 долларов. мужчина согласился — и его привезли в багажнике обратно в деревню.
Всех сейчас обвиняют в вымогательстве. Все под стражей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всех сейчас обвиняют в вымогательстве. Все под стражей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)