Вывезли в лес в багажнике и дали лопату. В Дзержинске трое выбивали у мужчины выдуманный долг

Источник материала: Tut.by

Трое жителей Дзержинского района (26-летний мужчина, 20-летняя девушка и 16-летний юноша) угрожали убийством 29-летнему односельчанину — якобы чтобы тот вернул им надуманный долг. Подробности сообщает СК.



Фото: СК

Ночью на автомобиле они приехали к дому мужчины, принудили залезть в багажник и вывезли в лес. Угрожая физической расправой, дали мужчине лопату и заставили выкопать яму. Потом засыпали его песком и требовали отдать им 600 долларов. мужчина согласился — и его привезли в багажнике обратно в деревню.

Всех сейчас обвиняют в вымогательстве. Все под стражей.