Белорус о жизни в российском IT-городе и работе в университете, где конкурс 46 человек на место

Источник материала: Tut.by

Город Иннополис, построенный с нуля под Казанью, недавно отметил четырехлетие. Он задуман, чтобы двигать вперед высокотехнологичный бизнес в России, поэтому активно приглашает IT-специалистов. Александр Климчик живет там практически с самого основания — руководит Центром технологий компонентов робототехники и мехатроники Университета Иннополис и параллельно готовит специалистов для этой сферы. Белорус рассказал, чем его привлек новый город, как там жить и работать.

«Когда мы переехали, в городе был один маленький магазинчик»



Фото предоставлено Александром Климчиком

Александр Климчик закончил БГУИР, а потом уехал по приглашению учиться в аспирантуру во Франции, где прожил в общей сумме семь лет.

— У меня закончился контракт и на месте не оказалось вакансий, — рассказывает Александр, почему уехал из Европы. — Был вариант пожить полгода на пособие по безработице, но это не интересно, хотелось двигаться дальше.

Пока в другом французском городе тянули с ответом по новой работе, появился вариант с Университетом Иннополис. Тогда, впрочем, как и сейчас, город активно искал специалистов.

— Эйчары дали оперативный ответ. Я решил, что они больше заинтересованы во мне. Подал анкету в июле 2015 года, прошел собеседование и через два месяца уже работал.

Александру и его жене понравился проект нового города с комфортной средой для работы, саморазвития и тихой жизни.

— То, что это небольшой город, — было определяющим фактором, — рассказывает Александр. — Во Франции мы тоже жили по большей части в кампусе, который находился за городом. Москву и даже Париж не рассматривали для переезда — слишком шумно и много времени уходит на дорогу на работу.

Сейчас в Иннополисе проживает четыре тысячи человек, еще две — ежедневно приезжает на работу из Казани. Любопытно, что мэрия города оценивает эффективность работы по показателям индекса счастья своих жителей. О потребностях горожан руководство также узнает из официальных чатов в мессенджере: в них общаются представители власти и обычные городские жители.



Фото предоставлено Александром Климчиком

— Когда мы с женой переехали, в городе был один маленький магазинчик, — вспоминает Александр. — Сейчас работает четыре продуктовых магазина. Есть спорткомплекс и медцентр — они появились здесь в первую очередь. Развлечений немного, но для нынешнего количества жителей, по-моему, достаточно.

Александр рассказывает, что первое время в городе было проблематично арендовать жилье — его не хватало. Сейчас ситуация изменилась: построили второй жилой квартал и активно сдают квадраты.

В Иннополисе семье предоставили двухкомнатную квартиру. Ее аренду оплачивал работодатель — примерно 150 долларов. По меркам Казани жилье здесь стоит дешево. На оплату коммунальных в разное время года уходит от 70 до 100 долларов. Во Франции Александр на коммуналку отдавал меньше. Весной семья переехала в свое собственное жилье.

«Мы должны ставить перед собой задачу, которую еще никто не решил»

Помимо стандартной инфраструктуры и технопарка в городе есть университет — особая гордость. В Университете Иннополис Климчик возглавляет Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники. В центре работает пять лабораторий, которые занимаются изучением и разработками в области антропоморфной и промышленной робототехники, беспилотного транспорта и летательных средств, нейронауки, искусственного интеллекта и др. В консорциум центра входят ведущие вузы и академические институты страны, крупные индустриальные предприятия, а также зарубежные партнеры.



Фото предоставлено Александром Климчиком

— Робототехника многогранна, с каждым годом она включает в себя все больше направлений. Классически под ней понималось то, что связано с манипуляторами, то есть с промышленными роботами на производстве. Позже добавились различные мехатронные системы, антропоморфные роботы, которые стали активно развиваться. Сейчас сюда входят дроны, автономный транспорт, то есть любые средства, куда можно внедрить систему автоматического управления и заставить работать без человека.

Александр вместе с интернациональной командой работает над тремя большими проектами. В одном из них изучается взаимодействие робота с внешней средой: ученые разработали платформу, которая позволяет определить, что происходит с роботом, исходя из того, как изменяются его внутренние характеристики. На основе этого появляется возможность выбирать соответствующие алгоритмы реагирования на внешнее воздействие.

— Если робот взаимодействует с человеком, мы пытаемся не навредить человеку. Если робот выполняет техпроцесс, мы повышаем точность выполнения изделий, которые он изготавливает. Если робот сталкивается с другим роботом, важно не сломать обоих роботов, чтобы они остались целыми, — поясняет Александр.

Следующее направление, которое частично пересекается с предыдущим, — это активное применение смешанной реальности для интерактивного программирования робототехнических средств, чтобы человек мог жестами поставить задачу роботу. Такими наработками интересовались у них из Microsoft, рассказывает Александр.

Третье направление, в котором работают ученые, — это автономный транспорт. Здесь, по словам Александра, в ближайшее время стоит ожидать наибольший технологический прорыв и коммерциализацию. В Иннополисе уже почти год как ездит беспилотное такси Яндекса. В будущем в связи с массовым переходом на данный вид транспорта, возникнет нужда в большом количестве специалистов.

— Мы поставили себе задачу, чтобы наш центр попал в топ-50 мировых центров по робототехнике. Но лично я смотрю на это более амбициозно: хочется попасть в пятерку или десятку — это вполне возможно, вопрос только в сроках. Если мы говорим про горизонт в 5−10 лет — это слишком амбициозно, за 20 лет — вполне реалистичная и достижимая цель, — считает ученый. — Девиз, который я пытаюсь прививать в университете, — не догонять, а задавать тенденции. Даже если сейчас отстаем, мы должны ставить перед собой задачу, которую еще никто не решил, чтобы двигаться дальше.



Фото предоставлено Александром Климчиком

Для ученых большим полем для деятельности по-прежнему остается классическая роботизация производства. На российском рынке, как и в Беларуси, в этом плане есть отсталость от среднемирового показателя.

— Одной из причин отставания является низкая стоимость рабочей силы, что растягивает срок окупаемости модернизации производства. Второй фактор — это боязнь и непонимание роботов и последующих изменений, связанных с их внедрением, — поясняет Климчик. — Да, роботизация различных процессов влияет на общество, в первую очередь замещая низкоквалифицированных рабочих, заставляя их повышать свою квалификацию для того, чтобы работать с теми же роботами. Но в целом роботы не вытесняют людей, а трансформируют рынок труда, иногда создавая даже дополнительные места, при этом убирая человека из опасных операций и вредной для здоровья среды. Чем раньше мы поймем, что роботы нам не враги, тем быстрее мы сможем двигаться в ногу со временем.

В этом году сотрудники Центра технологий компонентов робототехники и мехатроники и члены консорциума разработали дорожную карту по развитию робототехники в России на ближайшие 5 лет, в которой учли мнения российских экспертов из бизнеса и науки. Это поможет посмотреть на проблемы и достижения российской робототехники и предложить пути её развития на ближайшие годы.

О работе в университете и преподавании

Помимо научной деятельности Александр Климчик преподает робототехнику студентам Университета Иннополис, привлекает ребят к задачам в реальных проектах:

— От 30 до 50 процентов выпуска мы забираем себе. Есть много задач, на которые нужны квалифицированные кадры. А лучшие кадры, которые сегодня можно найти на рынке, — это те, что мы подготовили сами.

Университет Иннополис — негосударственный англоязычный вуз, который существует на спонсорские деньги. Образование в нем ведется по четырем основным направлениям — разработка ПО, информационная безопасность, Big Data, искусственный интеллект и робототехника. Обучение максимально интегрировано в Болонский процесс. Всего в университете обучается 602 студента, но попасть в их ряды непросто.



Фото предоставлено Александром Климчиком

— Отбор абитуриентов проходит нетрадиционным способом. На первом этапе в интернете заполняется анкета, которая включает в себя два теста — по английскому языку и специальности. Следующий этап — очный, где нужно снова пройти испытание английским и усложненный тест по специальности. Здесь абитуриенты также проходят собеседование с эйчарами, которые выявляют, умеет ли человек работать в команде, будет ли он полезен потенциальным работодателям. Также студент проходит собеседование с профессорско-преподавательским составом, который оценивает мотивацию студента, его способность к обучению.

Александр рассказывает, что из приглашенных на очный этап, только 20−30 процентов абитуриентов получают грант на обучение. В 2018 году в университет поступило 11 640 заявок на обучение, из которых студентами стали только 254 человека. Средний балл поступивших составил 90,4 из возможных 100 — это второе место в России среди технических вузов по баллам абитуриентов.

Преподавательский состав университета — это 165 профессоров и научно-педагогических сотрудников из 22 стран с опытом работы в мировой ИТ-индустрии.

В Иннополисе основное свое время Александр посвящает работе, как и его жена, которая тоже трудится в университете. Впрочем, отвлекаться-то особо и не на что — место далеко не тусовочное, все устроено так, чтобы жители тратили минимум времени на лишние действия.