В Сарье пройдёт празднование Дня семьи, любви и верности

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

У каждого человека своё понимание счастья. Одни измеряют его количеством денег, другие – успешной карьерой. А для Игоря и Нины Катаевых оно – в детях. И чем больше детских голосов звучит в доме, тем больше счастья в нём живёт.

В этом году в семье Катаевых прибавление. У папы и мамы появился второй сын, а у десятилетней Насти – младший братик.

Глядя на Нину, никогда не подумаешь, что она мама троих детей. Рядом с дочкой Настей выглядит как старшая сестра.

Между тем браку Игоря и Нины – почти одиннадцать лет. Она родом и Волынцев, он – из Верхнедвинска. Познакомились во время учёбы в теперь уже бывшем Борковичском лицее. Нина получала профессию повара, Игорь осваивал мастерство водителя и тракториста.

Лет шесть назад молодая семья купила дом в Верхнедвинске, хозяева постепенно обустраиваются и никуда уезжать не собираюся. До декретного отпуска Нина работала продавцом в райпо, Игорь вначале трудился в ПМК, сейчас – индивидуальный предприниматель.

В отличие от тех, кто ищет счастья в чужой стороне, считают, что Верхнедвинск – прекрасный, тихий город, в котором можно спокойно растить детей.

— Нам повезло, что всё рядом: школа, где учится старший ребёнок, детский сад, куда вскоре пойдет сын Егор, детская поликлиника, – рассказывает Нина Катаева. – Даже если вечером выходим погулять с детьми, то есть выбор детских площадок: направляемся или на игровой комплекс на Советской, или на площадку у нового дома в центре города.

Многодетной семья Катаевых стала совсем недавно: самому младшему ребёнку – сыну Никите – всего три месяца.

— Трое детей, домашние хлопоты, конечно, к вечеру немного устаёшь, – признаётся Нина. – Но когда нужно, зовём бабушку, да и Настя у меня растёт помощницей. Хотя своих увлечений у неё столько, что жалуется на нехватку времени. С 4-х лет посещает «Ляльки», занимается волейболом.

— Дети – это смысл жизни и её будущее, – считает семья Катаевых. – Это счастье, с которым ничто не сравнится.

Анна ЗИМАЦКАЯ.

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