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Профессиональный праздник отмечают кооператоры
05.07.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
Торговать сегодня пытаются многие. При этом целью ставят быстрое извлечение прибыли при наименьших затратах. В случае с потребкооперацией дело обстоит иначе. Эта организация работает профессионально и вместе с соблюдением всех законов и правил отрасли выполняет социальную функцию – обслуживает население там, где другие отступают.
Именно райпо привозит товары в самые отдалённые уголки нашего района. А особенностью Верхнедвинщины как раз и является наличие большого количества малонаселённых и отдалённых от центра деревенек. Автомагазинами райпо обслуживается более 170 таких селений – в совокупности в них проживает 1,9 тысячи человек. Понятно, что извлечь выгоду из обслуживания такого небольшого количества покупателей, среди которых подавляющее большинство – пенсионеры, сложно. Ведь организации приходится нести существенные затраты: приобретено 6 автомагазинов, которые преодолевают немалые маршруты – на один магазин приходится 19 селений, требуется соответственный расход горючего, необходимо содержать штат водителей и продавцов, обеспечивать автомагазины нужным ассортиментом товара.
В магазинах на колёсах заняты ответственные и добросовестные работники, любящие свою профессию и заботящиеся о покупателях. Они не только доставляют сельчанам товар, но и покупают в аптеках и передают лекарства, оказывают услуги по осуществлению банковских платежей, выполняют другие заказы. Автомагазины стали живой ниточкой, связывающей жителей отдалённых деревень с центром.
С профессиональным праздником!
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> Торговать сегодня пытаются многие. При этом целью ставят быстрое извлечение прибыли при наименьших затратах. В случае с потребкооперацией дело обстоит иначе....
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