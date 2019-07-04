Профессиональный праздник отмечают кооператоры

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Торговать сегодня пытаются многие. При этом целью ставят быстрое извлечение прибыли при наименьших затратах. В случае с потребкооперацией дело обстоит иначе. Эта организация работает профессионально и вместе с соблюдением всех законов и правил отрасли выполняет социальную функцию – обслуживает население там, где другие отступают.

Именно райпо привозит товары в самые отдалённые уголки нашего района. А особенностью Верхнедвинщины как раз и является наличие большого количества малонаселённых и отдалённых от центра деревенек. Автомагазинами райпо обслуживается более 170 таких селений – в совокупности в них проживает 1,9 тысячи человек. Понятно, что извлечь выгоду из обслуживания такого небольшого количества покупателей, среди которых подавляющее большинство – пенсионеры, сложно. Ведь организации приходится нести существенные затраты: приобретено 6 автомагазинов, которые преодолевают немалые маршруты – на один магазин приходится 19 селений, требуется соответственный расход горючего, необходимо содержать штат водителей и продавцов, обеспечивать автомагазины нужным ассортиментом товара.

Тем не менее райпо не оставляет сельское население без торговых услуг, и оказываются они добросовестно. Режимы работы, графики и маршруты движения устанавливаются с учётом пожеланий покупателей. Через передвижную сеть в прошлом году продано товаров на 1276 тысяч рублей, среднемесячный оборот по одному автомагазину составил 15,2 тысячи.

В магазинах на колёсах заняты ответственные и добросовестные работники, любящие свою профессию и заботящиеся о покупателях. Они не только доставляют сельчанам товар, но и покупают в аптеках и передают лекарства, оказывают услуги по осуществлению банковских платежей, выполняют другие заказы. Автомагазины стали живой ниточкой, связывающей жителей отдалённых деревень с центром.

Заполняют кооператоры и другие ниши, где при оказании услуг требуется не только извлекать прибыль, но и выполнять социальную функцию. Так работает отрасль общественного питания, обслуживающая многие выездные мероприятия, оказывающая услуги по расценкам с минимальными надбавками.

А ещё потребители очень любят и ценят продукцию, которую выпускают кооператоры – на каждой ярмарке за ней выстраивается очередь. Только общепитом в минувшем году произведено и реализовано продукции собственного производства на сумму 1567 рублей.

Приносить людям пользу – профессиональное кредо кооператоров, которое помогает им выстоять среди сильных конкурентов на рынке торговли и услуг.

С. ДВИНСКАЯ.

С профессиональным праздником!

Уважаемые работники и ветераны потребительской кооперации! Примите наши поздравления с профессиональным праздником!

То, что не под силу решить одному человеку, легко разрешается совместными усилиями. Именно эта идея побудила когда-то людей создавать кооперации. Благодаря их скоординированным дружным действиям жизнь в обществе меняется в лучшую сторону.

В Международный день кооперации хотим пожелать коллективу кооператоров района совместного плодотворного решения больших и малых проблем, перспективного развития и креативных идей, удачи в труде и уважения в обществе, высоких целей и полезных дел.

Крепкого здоровья, благополучия и оптимизма! С праздником – Международным днем кооперации!

Правление и профсоюзный

комитет Верхнедвинского райпо.