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Профессиональный праздник отмечают кооператоры

05.07.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Торговать сегодня пытаются многие. При этом целью ставят быстрое извлечение прибыли при наименьших затратах. В случае с потребкооперацией дело обстоит иначе. Эта организация работает профессионально и вместе с соблюдением всех законов и правил отрасли выполняет социальную функцию – обслуживает население там, где другие отступают.

Профессиональный праздник отмечают кооператоры

Повар 5 разряда Жанна Викторовна Кожарко работает в райпо более 25 лет – посетители кафе «Старый город» высоко ценят её профессиональное мастерство.

Именно райпо привозит товары в самые отдалённые уголки нашего района. А особенностью Верхнедвинщины как раз и является наличие большого количества малонаселённых и отдалённых от центра деревенек. Автомагазинами райпо обслуживается более 170 таких селений – в совокупности в них проживает 1,9 тысячи человек. Понятно, что извлечь выгоду из обслуживания такого небольшого количества покупателей, среди которых подавляющее большинство – пенсионеры, сложно. Ведь организации приходится нести существенные затраты: приобретено 6 автомагазинов, которые преодолевают немалые маршруты – на один магазин приходится 19 селений, требуется соответственный расход горючего, необходимо содержать штат водителей и продавцов, обеспечивать автомагазины нужным ассортиментом товара.
Тем не менее райпо не оставляет сельское население без торговых услуг, и оказываются они добросовестно. Режимы работы, графики и маршруты движения устанавливаются с учётом пожеланий покупателей. Через передвижную сеть в прошлом году продано товаров на 1276 тысяч рублей, среднемесячный оборот по одному автомагазину составил 15,2 тысячи.

Профессиональный праздник отмечают кооператоры

Одним из лучших работников автомагазинов райпо является Татьяна Ивановна Павлюченко – она добросовестно обслуживает жителей 25 деревень Сарьянского и Бигосовского сельсоветов.

В магазинах на колёсах заняты ответственные и добросовестные работники, любящие свою профессию и заботящиеся о покупателях. Они не только доставляют сельчанам товар, но и покупают в аптеках и передают лекарства, оказывают услуги по осуществлению банковских платежей, выполняют другие заказы. Автомагазины стали живой ниточкой, связывающей жителей отдалённых деревень с центром.
Заполняют кооператоры и другие ниши, где при оказании услуг требуется не только извлекать прибыль, но и выполнять социальную функцию. Так работает отрасль общественного питания, обслуживающая многие выездные мероприятия, оказывающая услуги по расценкам с минимальными надбавками.
А ещё потребители очень любят и ценят продукцию, которую выпускают кооператоры – на каждой ярмарке за ней выстраивается очередь. Только общепитом в минувшем году произведено и реализовано продукции собственного производства на сумму 1567 рублей.
Приносить людям пользу – профессиональное кредо кооператоров, которое помогает им выстоять среди сильных конкурентов на рынке торговли и услуг.
С. ДВИНСКАЯ.

С профессиональным праздником!
Уважаемые работники и ветераны потребительской кооперации! Примите наши поздравления с профессиональным праздником!
То, что не под силу решить одному человеку, легко разрешается совместными усилиями. Именно эта идея побудила когда-то людей создавать кооперации. Благодаря их скоординированным дружным действиям жизнь в обществе меняется в лучшую сторону.
В Международный день кооперации хотим пожелать коллективу кооператоров района совместного плодотворного решения больших и малых проблем, перспективного развития и креативных идей, удачи в труде и уважения в обществе, высоких целей и полезных дел.
Крепкого здоровья, благополучия и оптимизма! С праздником – Международным днем кооперации!
Правление и профсоюзный
комитет Верхнедвинского райпо.

 
 
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> Торговать сегодня пытаются многие. При этом целью ставят быстрое извлечение прибыли при наименьших затратах. В случае с потребкооперацией дело обстоит иначе....
 
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