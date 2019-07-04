В Гродно вынесли приговор по делу о «минировании» гимназии

Источник материала: Tut.by

Подростка, который через соцсети сообщил о минировании гимназии № 9, отправят на принудительное лечение. Суд Октябрьского района города Гродно вынес приговор в пятницу, 5 июля, сообщает «Вечерний Гродно».





17-летнего выпускника гимназии № 9 обвиняли в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей.

В рамках следствия была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая показала, что гимназист был невменяем и не отдавал отчета своим действиям. Он освобожден от уголовной ответственности и будет направлен на принудительное амбулаторное лечение у психиатра. Суд полностью поддержал позицию гособвинителя. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

Напомним, инцидент произошел 30 января этого года. Подросток в ВКонтакте написал знакомой из параллельного класса о том, что на территории гимназии заложены бомбы. Девушка переписку показала подругам и скинула в общую группу. Информация дошла до администрации школы, которая вызвала милицию и группу разминирования. В результате школьников и учителей, а их на тот момент в учебном заведении было более 700, эвакуировали. Взрывное устройство в итоге так и не нашли.