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В Гродно вынесли приговор по делу о «минировании» гимназии
05.07.2019 16:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Подростка, который через соцсети сообщил о минировании гимназии № 9, отправят на принудительное лечение. Суд Октябрьского района города Гродно вынес приговор в пятницу, 5 июля,
17-летнего выпускника гимназии № 9
В рамках следствия была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая показала, что гимназист был невменяем и не отдавал отчета своим действиям. Он освобожден от уголовной ответственности и будет направлен на принудительное амбулаторное лечение у психиатра. Суд полностью поддержал позицию гособвинителя. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
Напомним,
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