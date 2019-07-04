ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно вынесли приговор по делу о «минировании» гимназии

05.07.2019 16:32 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Подростка, который через соцсети сообщил о минировании гимназии № 9, отправят на принудительное лечение. Суд Октябрьского района города Гродно вынес приговор в пятницу, 5 июля, сообщает «Вечерний Гродно».


17-летнего выпускника гимназии № 9 обвиняли в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей.

В рамках следствия была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая показала, что гимназист был невменяем и не отдавал отчета своим действиям. Он освобожден от уголовной ответственности и будет направлен на принудительное амбулаторное лечение у психиатра. Суд полностью поддержал позицию гособвинителя. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

Напомним, инцидент произошел 30 января этого года. Подросток в ВКонтакте написал знакомой из параллельного класса о том, что на территории гимназии заложены бомбы. Девушка переписку показала подругам и скинула в общую группу. Информация дошла до администрации школы, которая вызвала милицию и группу разминирования. В результате школьников и учителей, а их на тот момент в учебном заведении было более 700, эвакуировали. Взрывное устройство в итоге так и не нашли.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17-летнего выпускника гимназии № 9 обвиняли в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья...
 
Новости дня
Новости общества
 
Никаких стальных мортир. Чем салют в Александрии, куда едет президент, будет отличаться от «кровавого» 3 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика