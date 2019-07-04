Никаких стальных мортир. Чем салют в Александрии, куда едет президент, будет отличаться от «кровавого» 3 июля

Источник материала: Tut.by

Фейерверк на Купалье в Александрии, который пройдет 6 июля, будет длиться около 8,5 минут. За это время в небо выпустят около тысячи залпов только на высоту более 100 метров, ниже — еще больше, рассказал TUT.BY директор ООО «Кальвин» Константин Морозов. Компания отвечает за пиротехническое шоу в Александрии все 10 лет, что проводят праздник. По его словам, проверка безопасности всегда была тщательной. А после салюта 3 июля в День Независимости, когда погибла женщина и десяток людей получили травмы , это особенно актуально. Кстати, в Александрии, напомним, традиционно будет президент Александр Лукашенко и все высшие должностные лица страны.



Фото: Виталий Дернейко

Если говорить о зрелищности фейерверка, который покажут в этом году на Купалье в Александрии, то это будут и «огненные фонтаны», и римские свечи, и салюты, и даже шары, напоминающие «папараць-кветку». Все — разного калибра. Поддерживать фейерверк будут музыка и лазерное шоу, а также огромные костры вдоль берега, которые будет контролировать МЧС.

Запускать фейерверк будут с берег на стороне поселка Копысь — это самое оптимальное место с точки зрения зрелищности и безопасности, говорит директор ООО «Кальвин» Константин Морозов:

— Расстояние до главной сцены — около 800 метров. До ближайшего жилого строения, то есть забора дачного дома, от пусковых установок будет около 200 метров. Всего установок будет шесть. Максимальный калибр зарядов — 6 дюймов, или 150 мм. Это, к слову, максимально разрешенный калибр для стран Европы.

Военные на День Независимости в Минске, напомним, использовали снаряды разного калибра: от 105 до 310 мм.

Стволы для зарядов на Купалье в Александрии будут использовать пластиковые и алюминиевые. Стальные, какие были у военных в Минске 3 июля, компания не использует уже лет десять, говорит Константин Морозов:

— Почему? Ну вы же видели, чем это может закончиться. Вопрос безопасности в первую очередь. Во вторую — веса: стальные стволы тяжелые, их используют в основном на машинах.



На такие куски разлетелась стальная мортира в Минске. Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

По словам Морозова, он «стреляет уже лет двадцать пять». И знает, что сталь со временем получает дефекты: под воздействием давления стволы могут деформироваться, на них появляются микротрещины. Потому, по его словам, во всем мире для запуска фейерверка давно используют пластиковые, бумажные, алюминиевые мортиры. По словам Морозова, стальные все еще используют только в России и Беларуси — по крайней мере, он, профессионал, больше нигде таких не видел.

Вся пиротехника ООО «Кальвин» сертифицирована и получила аттестацию в Институте порошковой металлургии, заверил директор. Импортируют ее из Евросоюза. Российскую пиротехнику компания не закупает уже также около 10 лет. По словам Морозова, потому, «что произошла экспансия дешевых китайских изделий, и российские производители не выдержали конкуренции». Сейчас, правда, ситуация меняется, говорит Константин Евгеньевич, и с Китаем в этой сфере уже начинают конкурировать и Россия, и Сербия, и Италия с Испанией.

«Виноваты ли изделия, операторы, которые их заряжали, или дождь — разберутся»

Компания работала в том числе на закрытии Европейских игр в Минске, когда фейерверк запускали с крыши — и над головами глав государств тоже. «Кальвин» отвечала за пиротехнику и на День Независимости в Минске 3 июля. Компания «стреляла» буквально в 800 метрах от военных — напротив гостиниц «Беларусь» — «делала фон» основному салюту.

— Субъективно мое мнение: в том, что пострадали люди, виноваты именно мортиры, а именно то, что они стальные, — считает Константин Морозов. — Произошел принцип гранаты — люди получили повреждения из-за разлета металлических осколков мортиры. Были бы пластик, алюминий, радиус разлета составил бы метров сто — такое заключение, по крайней мере, дали на нашу пиротехнику. Что касается причин, почему изделия сработали внештатно, в стволе, то в этом должны разобраться специалисты. Виноваты ли в этом сами изделия, операторы, которые их заряжали, или дождь, ведь влага могла попасть в мортиры и сработать как пробка, то есть закупорить их — в этом должны разобраться. Ливень накатывал раз пять в тот день, мы, например, накрывали наши пусковые установки пленкой. Защищали ли свою пиротехнику от атмосферных осадков военные, я не знаю.





Морозов говорит, что «Кальвин» как гражданских пиротехников проверяют тщательно. Так было и 3 июля. По его словам, весь день с ними работали инспекторы: МЧС, Госпромнадзор, МВД, силовики:

— У нас, гражданских частников, контролирующих и охраняющих сотрудников было раз в 5 больше, чем нас самих. Может, стоило хотя бы половину из них отправить за 800 метров проверить, все ли в порядке?

Что произошло во время салюта 3 июля?

Напомним, 3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочь неподалеку от стелы «Минск — город-герой» произошло ЧП . Очевидцы сообщали о двух хлопках, которые произошли недалеко от земли, и необычно ярком взрыве. Взрывной волной были выбиты окна в некоторых домах на улице Даумана и Червякова. Позже стало известно, что в результате чрезвычайного происшествия погибла 64-летняя женщина — металлический осколок попал ей в шею и повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). В ведомстве сообщили о 10 пострадавших , двое из них — в больнице . СК рассматривает четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок. Позже глава СК Иван Носкевич уточнил, что основная версия — фейерверочные изделия были некачественными. На следующий день задержали двоих представителей российской фирмы-поставщика.

В Министерстве обороны рассказали , что подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. Предположительная причина подрывов — некачественные заряды данного калибра (195 мм). В Минобороны также отметили, что «для исключения „человеческого фактора“ (неправильной эксплуатации установок и изделий) в рамках объективного контроля велась видеосъемка процесса заряжания салютных установок».

На сайте ООО «Кальвин» указано, что компания является генеральным подрядчиком правительства и Министерства культуры Беларуси по постановке праздничных фейерверков, сотрудничает с МВД и МЧС, работает с зарубежными пиротехническими командами. В разные годы фирма отвечала за пиротехнические постановки на «Славянском базаре» в Витебске, фестивале песни и поэзии в Молодечно, на «Дожинках» в различных городах с 2001 по 2008 годы, на праздновании 930-летия Минска, 50-летия Победы и 60-летия освобождения в Минске и других городах страны, на проекте «Вечера в Мирском замке» и др.