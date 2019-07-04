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Деревья, крыши, машины, столбы. На Гомельщине подсчитали убытки от разгула стихии 1 июля
05.07.2019 16:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предварительная сумма ущерба от разгула стихии на Гомельщине составила более 500 тысяч рублей, сообщил начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский.
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По информации МЧС, в результате прохождения грозового фронта на территории Гомельской области было повалено более 700 деревьев, повреждены десятки кровель сельскохозяйственных объектов и жилых домов.
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Напомним, 1 июля на Гомельщину обрушился ураган.
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