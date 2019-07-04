Деревья, крыши, машины, столбы. На Гомельщине подсчитали убытки от разгула стихии 1 июля

Источник материала: Tut.by

Предварительная сумма ущерба от разгула стихии на Гомельщине составила более 500 тысяч рублей, сообщил начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский.



Фото: ranak.me

Напомним , 1 июля на Гомельщину обрушился ураган. Сильный ветер порывами до 30 м/с ломал деревья, как спички, а те, что потолще, выдирал из земли с корнем. Ветер был такой силы, что сломал даже шесть бетонных опор линий электропередачи.



Фото: РУП «Гомельэнерго»

По данным «Гомельэнерго», 1 июля было прекращено электроснабжение 808 населенных пунктов. Полностью были обесточены Лельчицы, Ельск, Наровля, Хойники, Брагин, Лоев.

По информации МЧС, в результате прохождения грозового фронта на территории Гомельской области было повалено более 700 деревьев, повреждены десятки кровель сельскохозяйственных объектов и жилых домов.