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Обливали водой и ругали. В Ганцевичах люди не смогли разнять пару, которая занималась сексом под их окнами

05.07.2019 16:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пара из Ганцевичей, которая занималась сексом прямо под окнами дома, подозревается в злостном хулиганстве, сообщает портал «Першы Рэгiён».

20 июня около 21.20 жители дома № 15 на улице Строителей в Ганцевичах заметили мужчину и женщину, которые занимались любовью под их окнами.

«По словам очевидцев, парочка никого не стеснялась и на просьбы граждан прекратить занятия интимом не реагировала. Некоторые жильцы дома даже поливали их водой с балконов, что заставило парочку переместиться под козырек подъезда и — продолжить», — пишет «Першы Рэгiён».

К моменту приезда милиции они скрылись. Позже оперативники установили личности подозреваемых. Ими оказались безработные 22-летний парень и 41-летняя женщина. Выяснилось, что действия сексуального характера они совершали в состоянии алкогольного опьянения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Злостное хулиганство». Паре грозит арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок от одного года до шести лет.

 
 
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