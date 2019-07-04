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Средний балл вырос в полтора-два раза. РИКЗ озвучил результаты ЦТ по химии и физике

05.07.2019 17:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Республиканском институте контроля знаний озвучили результаты ЦТ по химии и физике. По химии в этом году 17 стобалльников, по физике — 15.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Химию и физику абитуриенты написали лучше, чем в 2018-м. Средний балл — выше среднего.

— Средний балл всех, кто сдавал физику в этом году, — 51,08, — делится цифрами статистики Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний. — В прошлом году он был 26,89. По химии — 51,62 и 37,43 соответственно.

Ребят, которые набрали максимум по физике, в 2019-м тоже почти в два раза больше. Сейчас их 15, год назад было восемь. По химии, наоборот, количество рекордсменов уменьшилось. Был 21 человек, стало 17.

Напомним, с этого года баллы на централизованном тестировании считали по новой системе. Именно она, уверены в РИКЗ, отражает реальный уровень знаний абитуриентов, а не показывает процент решенных заданий, как это было в прошлом году.

«Только 50% абитуриентов решили больше 10 заданий». РИКЗ пояснил, как считали результаты ЦТ

 
 
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В Республиканском институте контроля знаний озвучили результаты ЦТ по химии и физике. По химии в этом году 17 стобалльников, по физике - 15.
 
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