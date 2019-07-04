|
Средний балл вырос в полтора-два раза. РИКЗ озвучил результаты ЦТ по химии и физике
05.07.2019 17:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Республиканском институте контроля знаний озвучили результаты ЦТ по химии и физике. По химии в этом году 17 стобалльников, по физике — 15.
Химию и физику абитуриенты написали лучше, чем в 2018-м. Средний балл — выше среднего.
— Средний балл всех, кто сдавал физику в этом году, — 51,08, — делится цифрами статистики Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний. — В прошлом году он был 26,89. По химии — 51,62 и 37,43 соответственно.
Ребят, которые набрали максимум по физике, в 2019-м тоже почти в два раза больше. Сейчас их 15, год назад было восемь. По химии, наоборот, количество рекордсменов уменьшилось. Был 21 человек, стало 17.
Напомним, с этого года баллы на централизованном тестировании считали
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Республиканском институте контроля знаний озвучили результаты ЦТ по химии и физике. По химии в этом году 17 стобалльников, по физике - 15.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)