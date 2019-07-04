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«Пил самогон». Что нового стало известно о подозреваемом в двойном убийстве в столбцовской школе

05.07.2019 18:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 11 февраля 2019 ученик 10 «Б» класса школы № 2 райцентра Столбцы (Минская область) Вадим М. пришел в школу с ножом и, как считает следствие, совершил два убийства. «Наша Нива» связалась с Сергеем Романовым, отцом погибшего одиннадцатиклассника Саши. Он будет пострадавшим в суде по делу об убийстве сына.

Следственный комитет 5 июля сообщил, что расследование завершено, дело передано прокурору для направления в суд. Жертвами стали учительница истории Марина Пархимович и ученик 11 класса Саша Романов. Еще двоих школьников Вадим ранил, ребята остались живы.


Саша с родителями. Фото взято с сайта «Наша Нива»

«Наша Нива» связалась с Сергеем Романовым, отцом Саши. Он будет пострадавшим в суде по делу об убийстве сына. Мужчина рассказал НН то, что на сегодня ему известно.

«Не нашли никого, кто мог подтолкнуть того Вадима на совершение его поступка, никаких сообщников… Ради чего все сделал, и сам он якобы не понимает. Следователь говорит, что не особенно верит Вадиму, но что толку».

По словам Сергея Романова, Вадим давал показания о том, что ему надоело все в школе: учителя, директор…

— В то утро директор встретила Вадима и стала отчитывать, почему он отсутствовал на военной подготовке. Но у него все было уже с собой: нож, молоток, петарды… Следователи говорят, что все же он целенаправленно шел в школу в тот день. (…) Моего Сашу он якобы вообще не знал, и чисто случайно его убил. Мол, Саша сидел с краю, а все остальные, кто сидел рядом, были девушки… И говорит, что сам не понимает зачем и ради чего убил, — рассказал отец погибшего.

Он говорит, что известно: утром Вадим ходил курить на стадион и выпил самогон. Нашли, где покупал его — с рук.

— Этот Вадим никакой не герой. Говорили, что вот, учился хорошо… А он ходил с синяками да еще и «квасил».(…) Учителя говорят, что они якобы ничего не замечали раньше", — рассказал Сергей Романов, отец убитого Саши.

Трагедия в Столбцах

Напомним, утром 11 февраля ученик 10-го класса СШ № 2 в Столбцах совершил нападение с ножом на учительницу и школьников. В результате погибли педагог и старшеклассник, еще два школьника были госпитализированы.

Подозреваемого задержали спустя два часа сотрудники милиции и ОМОНа.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, подозреваемый не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ.

Следователи предъявили обвинение 16-летнему школьнику в убийстве двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 139); покушении на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 139); особо злостное хулиганство (ч. 3 ст. 339) Уголовного кодекса Беларуси.

Свою вину подросток признал частично. Ранее примененная к нему мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

СК в адрес Миноблисполкома также внес представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, в котором, в том числе, отмечены недостатки в профилактической работе. По результатам его рассмотрения принят комплекс мер по повышению уровня общественной безопасности в учебных заведениях области.

 
 
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Утром 11 февраля 2019 ученик 10 «Б» класса школы № 2 райцентра Столбцы (Минская область) Вадим М. пришел в школу с ножом и, как считает следствие, совершил два убийства....
 
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