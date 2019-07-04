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«Купалинка зовет» на городской пляж

05.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

. В программе: торжественное открытие на воде, пенный фестиваль, работа аттракционов, фотозон. Начало в 19.00.

http://borisov.gov.by/aktualnaya-informatsiya/item/35904-6-iyulya-na-gorodskom-plyazhe-kupalinka-zovjot

 
 
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Жителей района приглашают на праздник «Купалинка зовет», который состоится 6 июля на городском пляже.
 
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