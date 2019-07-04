. В программе: торжественное открытие на воде, пенный фестиваль, работа аттракционов, фотозон. Начало в 19.00.
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«Купалинка зовет» на городской пляж
05.07.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
. В программе: торжественное открытие на воде, пенный фестиваль, работа аттракционов, фотозон. Начало в 19.00.
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Жителей района приглашают на праздник «Купалинка зовет», который состоится 6 июля на городском пляже.
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