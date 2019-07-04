Делегация из Мытищ побывала на торжестве в Борисове

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На празднества приехали и делегации из подмосковных городов-партнеров Ногинска и Подольска. Об этом корреспонденту Мытищинского информагентства сообщили в пресс-службе администрации горокруга.

«Делегация городского округа Мытищи посетила белорусский город-побратим Борисов и приняла участие в праздновании Дня города и 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Наш округ представляли начальник управления социально-экономического развития администрации округа Алексей Козлов и директор МФЦ Евгений Глинкин. Гостям была предложена обширная экскурсионная программа», - сообщили в пресс-службе.

Мытищинская делегация посетила музей Отечественной войны 1812 года, а также побывала в центральной библиотеке, где была организована экспозиция, посвящённая сотрудничеству городов-побратимов.

«Увидели военно-историческую реконструкцию, парадное шествие военной техники, трудовых коллективов и большую концертную программу. Мы также посетили промышленные предприятия и торговые центры, поговорили с директорами, с руководством администрации города, наметили их встречные выезды в городской округ Мытищи, которые мы будем организовывать в рамках Торгово-промышленной палаты», - прокомментировал Алексей Козлов, его слова процитировали в пресс-службе.

Борисов – бурно развивающийся город с большим экономическим потенциалом. Здесь успешно работают крупные предприятия автомобилестроения, фармацевтики, мясной продукции, бумажных изделий. Партнерские отношения между Борисовским районом Минской области Республики Беларусь и подмосковными Мытищами существуют с 2000 года.