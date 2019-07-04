В столичном парке спилили магнолию, по легенде, XIX века. Что говорит «Зеленстрой»?

Источник материала: Tut.by

Столичный экскурсовод заметил, что в Лошицком парке спилили магнолию кобус. По легенде, в XIX веке хозяин усадьбы Евстафий Любанский привез дерево из Японии специально для своей жены Ядвиги, поэтому к дереву водили туристов. Мы узнали в «Зеленстрое», почему магнолию не удалось сохранить.



Усадьба Любанских в Лошицком парке. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Столичный экскурсовод Павел Дюсеков во время экскурсии по Лошицкому парку заметил, что магнолию кобус, к которой он водил туристов и рассказывал легенды о Ядвиге, срубили.

«Мы страцілі вельмі-вельмі каштоўны і жывы артэфакт эпохі — дрэва ў гэтым року мела лісце і нават крыху квітнела», — написал Дюсеков и приложил фотографии, как дерево выглядело и что осталось после вырубки.

В Лошицкой усадьбе нам рассказали, что дерево срубили, потому что оно высохло.

— Срок жизни магнолии подошел к концу. Дерево имеет отношение к XIX веку, но подтверждение этому найти сейчас очень сложно. 130 лет — это крайний срок произрастания дерева, оно бы уже не росло дальше. Магнолия очень прихотлива к погоде, специалисты называют это одной из причин ее небольших размеров, — так нам пояснил ситуацию сотрудник Лошицкой усадьбы.

В музейном комплексе порекомендовали обратиться в администрацию парка — подразделение «Минскзеленстроя».

«Мы понимали, что это редкое дерево»

Озеленением Лошицкого парка занимается Управление по защите растений и содержанию объектов городского благоустройства «Минскзеленстроя». Заместитель начальника управления Тамара Чайко объясняет, почему дерево срубили.

— Магнолия умирала. Спилить ее пришлось, потому что она высохла. Посмотрите, каким был ствол дерева, — говорит она.



Так выглядел ствол магнолии. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Спрашиваем у Тамары Чайко, почему на фото магнолия выглядела такой небольшой, если дерево, по легенде, очень старое.

— Дерево, посаженное в 1890 году, не может быть 20 сантиметров в стволе. Это быстрорастущее дерево, за это время оно должно было разрастись до 70 сантиметров в диаметре. Даже неспециалисту это понятно. Может быть, это дерево посадили во времена, когда здесь находился белорусский филиал Всесоюзного института растениеводства.

Филиал Всесоюзного института растениеводства был создан в Лошицкой усадьбе Любанских в 1925 году по инициативе академика Николая Вавилова. В некоторых источниках писали , что сад с экзотическими растениями, в том числе с магнолией кобус, был заложен именно тогда.

В музее тоже считают, что нет подтверждений, что это дерево было посажено в XIX веке.

— Мы даже консультировались со специалистами ботанического сада, нам сказали, что шансов на спасение нет, его нужно рубить. Специалисты объяснили, что причина усыхания дерева в отмирании корней, дальше начинается стволовая гниль. За деревом мы наблюдали с 2017 года.

Тамара Чайко показывает заключения экологов «Зеленстроя Ленинского района» за 2017 и 2018 годы, в каждом есть фотографии, сделанные летом: на дереве нет ни листьев, ни цветов.

— Уже тогда был сухостой. Мы не заинтересованы в уничтожении дерева, но его можно было просто повалить рукой. А если бы оно упало? У нас же там и дети играют. Мы ждали, может, оно оживет, подкармливали, обрезали сухие ветки, поливали. Понимали, что это редкое дерево, и ухаживали за ним.