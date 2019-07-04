С Wi-Fi и зонами для перевозки велосипедов. БелЖД получила польский поезд для межрегиональных линий

Источник материала: Tut.by

Белорусская железная дорога получила первый дизель-поезд серии ДП6 производства польской компании PESA Bydgoszcz SA. Как сообщает ведомство , до конца года в Минск прибудет еще два таких состава.



Фото:Белорусская железная дорога

«Новый подвижной состав соответствует современным требованиям безопасности движения и комфорта для пассажиров», — информирует БелЖД.

В шестивагонном дизель-поезде 311 стационарных мест для сидения, в том числе 25 мест первого класса. Конструкционная скорость движения поезда — 140 км/ч.

Все места обеспечены индивидуальными розетками для подзарядки гаджетов, также в дизель-поезде установлено оборудование для обеспечения доступа к беспроводному интернету по системе Wi-Fi и к бортовому медиа-серверу.













В салоне имеется многофункциональная зона для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями, пассажиров с детскими колясками, велосипедами и крупным багажом.

В каждом вагоне установлена система кондиционирования воздуха, предусмотрено устройство тепловых завес входных дверей, препятствующее поступлению холодного воздуха снаружи и выходу теплого воздуха из салонов. Пониженный пол и двери, оборудованные выдвижными ступеньками, делают процесс посадки пассажиров максимально быстрым и удобным. Двери открываются по нажатию специальных кнопок, при этом в целях безопасности двери блокируются во время движения поезда.





Для посадки и высадки пассажиров с ограниченными физическими возможностями предусмотрены откидные трапы. В поезде установлено четыре туалетных комплекса вакуумного типа, один из них приспособлен для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также оборудован пеленальным столиком.

В ближайшее время специалисты компании PESA проведут пуско-наладочные работы на вновь прибывшем дизель-поезде.Затем состав пройдет приемочные и сертификационные испытания, после чего начнет перевозить пассажиров.

Сообщается также, что до конца года железная дорога получит еще два таких поезда, а в 2020 году — три.

Планируется, что эти дизель-поезда будут курсировать по маршрутам межрегиональных линий бизнес-класса Минск-Витебск, Минск-Гродно и Минск-Могилев.

Стоит отметить, что дизель-поезда производства польской компанией PESA Bydgoszcz SA только серии ДП3 эксплуатируются в Беларуси с 2014 года.