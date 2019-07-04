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«Прислал маме СМС, что задерживается». Что известно о задержанных из-за взрывов на салюте россиянах
05.07.2019 20:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержанные в Минске по делу о взрывах во время салюта 3 июля — это жители российского Сергиева Посада Максим Сапронов и Константин Денисов. Как
Как пишет издание, пиротехнические снаряды поставил в Беларусь Сергиево-Посадский завод по выпуску пиротехнической продукции «Пиро-Росс». Чтобы мероприятие прошло без накладок, сопровождать ответственный груз и следить за запуском на празднике отправили двух сотрудников — 25-летнего Максима Сапронова и 28-летнего Константина Денисова. Оба имеют высшее образование и уже несколько лет работают на предприятии.
— Максим и Костя находились там как обыкновенные консультанты. Они не имеют никакого отношения к изготовлению продукции. По должности они инженеры-конструкторы. Их там не должно было быть. Их отправили просто из-за товарищеских отношений, — цитирует «МК» директора предприятия Константина Шаповалова.
Шаповалов утверждает, что 3 июля все наладочные работы выполняли белорусские военные, а представители «Пиро-Росса» наблюдали за процессом.
Директор также указывает и на то, что говорить о том, что их продукция была некачественной, можно лишь после проведения комплексной экспертизы. Предприятие работает уже 20 лет и устраивает фейерверки практически по всей России, добавляет он.
Родители в шоке
Родители задержанных россиян находятся в шоковом состоянии, пишет «МК». Сестра Константина Денисова говорит, что 3 июля брат прислал маме СМС, что задерживается в Минске. Причину не пояснил.
С тех пор они не имеют официальной информации о том, где находятся их близкие. А новости о задержании узнали из интернета.
«Московский комсомолец» также сообщает, что первый допрос задержанных длился почти 12 часов. В Минск отправился юрист «Пиро-Росса», который будет решать вопрос защиты задержанных.
Что произошло во время салюта 3 июля?
Напомним, 3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочь неподалеку от стелы «Минск — город-герой»
Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). В ведомстве сообщили
В Министерстве обороны
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Задержанные в Минске по делу о взрывах во время салюта 3 июля - это жители российского Сергиева Посада Максим Сапронов и Константин Денисов. Как сообщает...
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