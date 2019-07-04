«Прислал маме СМС, что задерживается». Что известно о задержанных из-за взрывов на салюте россиянах

Источник материала: Tut.by

Задержанные в Минске по делу о взрывах во время салюта 3 июля — это жители российского Сергиева Посада Максим Сапронов и Константин Денисов. Как сообщает «Московский комсомолец» , они являются сотрудниками подмосковного завода пиротехнических изделий, но к производству не имеют никакого отношения.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Как пишет издание, пиротехнические снаряды поставил в Беларусь Сергиево-Посадский завод по выпуску пиротехнической продукции «Пиро-Росс». Чтобы мероприятие прошло без накладок, сопровождать ответственный груз и следить за запуском на празднике отправили двух сотрудников — 25-летнего Максима Сапронова и 28-летнего Константина Денисова. Оба имеют высшее образование и уже несколько лет работают на предприятии.

— Максим и Костя находились там как обыкновенные консультанты. Они не имеют никакого отношения к изготовлению продукции. По должности они инженеры-конструкторы. Их там не должно было быть. Их отправили просто из-за товарищеских отношений, — цитирует «МК» директора предприятия Константина Шаповалова.

Шаповалов утверждает, что 3 июля все наладочные работы выполняли белорусские военные, а представители «Пиро-Росса» наблюдали за процессом.

Директор также указывает и на то, что говорить о том, что их продукция была некачественной, можно лишь после проведения комплексной экспертизы. Предприятие работает уже 20 лет и устраивает фейерверки практически по всей России, добавляет он.

Родители в шоке

Родители задержанных россиян находятся в шоковом состоянии, пишет «МК». Сестра Константина Денисова говорит, что 3 июля брат прислал маме СМС, что задерживается в Минске. Причину не пояснил.

С тех пор они не имеют официальной информации о том, где находятся их близкие. А новости о задержании узнали из интернета.

«Московский комсомолец» также сообщает, что первый допрос задержанных длился почти 12 часов. В Минск отправился юрист «Пиро-Росса», который будет решать вопрос защиты задержанных.



Фото с сайта «Московского комсомольца»

Что произошло во время салюта 3 июля?

Напомним, 3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочь неподалеку от стелы «Минск — город-герой» произошло ЧП . Очевидцы сообщали о двух хлопках, которые произошли недалеко от земли, и необычно ярком взрыве. Взрывной волной были выбиты окна в некоторых домах на улице Даумана и Червякова. Позже стало известно, что в результате чрезвычайного происшествия погибла 64-летняя женщина — металлический осколок попал ей в шею и повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). В ведомстве сообщили о 10 пострадавших , двое из них — в больнице . СК рассматривает четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок. Позже глава СК Иван Носкевич уточнил, что основная версия — фейерверочные изделия были некачественными.

В Министерстве обороны рассказали , что подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. Предположительная причина подрывов — некачественные заряды данного калибра (195 мм). В Минобороны также отметили, что «для исключения „человеческого фактора“ (неправильной эксплуатации установок и изделий) в рамках объективного контроля велась видеосъемка процесса заряжания салютных установок».