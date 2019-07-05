Задержанные за салют, новые штрафы за «пьянку за рулем», Агурбаш, Иннополис и труба - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Погода сегодня будет не очень : синоптики объявили на субботу оранжевый уровень опасности. Берегите себя, мы будем волноваться! А пока не началось, давайте вспомним, что в стране и мире происходило вчера.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Сегодня в Александрии будут отмечать Купалье, традиционно ждут президента и всех высших должностных лиц страны. И — там тоже будет салют! Конечно, мы узнали, какие меры безопасности примут на этом празднике (но оказалось, что организатор фейерверка знает много и о ЧП 3 июля ). Стволы для зарядов на Купалье в Александрии будут использовать пластиковые и алюминиевые. Стальные, какие были у военных в Минске 3 июля, компания не использует уже лет десять: «Почему? Ну вы же видели, чем это может закончиться».





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

В МИДе прошел праздник «В Беларуси, как дома». Все были в национальных костюмах и ели национальную еду. Видели, какое шикарное платье у жены Макея ? В тексте она рассказывает, где взяла такое. А младшему сыну нашего министра новый посол России преподнес подарок, о котором мечтает, наверное, каждый тинэйджер .









А вот у нас интересный исторический текст о том, как уроженец Беларуси покорил Петербург. Он предсказал появление парашюта и воздушных десантников, подводных лодок и пассажирского авиасообщения, зенитных ракет, домов из стекла и множительной техники. А еще его смело можно назвать «отцом» современной журналистики. Слыхали когда-нибудь о Фаддее Булгарине ?

О СПОРТЕ

Все новости пятницы, 5 июля

Кстати. Скоро в Минске появится первая аэродинамическая труба, где люди будут свободно парить в воздухе. Рассказать вам, что это такое и как будет работать ? И — хороших выходных, друзья!

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