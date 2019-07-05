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Задержанные за салют, новые штрафы за «пьянку за рулем», Агурбаш, Иннополис и труба - все за вчера

06.07.2019 09:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Погода сегодня будет не очень: синоптики объявили на субботу оранжевый уровень опасности. Берегите себя, мы будем волноваться! А пока не началось, давайте вспомним, что в стране и мире происходило вчера.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Сегодня в Александрии будут отмечать Купалье, традиционно ждут президента и всех высших должностных лиц страны. И — там тоже будет салют! Конечно, мы узнали, какие меры безопасности примут на этом празднике (но оказалось, что организатор фейерверка знает много и о ЧП 3 июля). Стволы для зарядов на Купалье в Александрии будут использовать пластиковые и алюминиевые. Стальные, какие были у военных в Минске 3 июля, компания не использует уже лет десять: «Почему? Ну вы же видели, чем это может закончиться».


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ


  • А помните, кто такая Анжелика Агурбаш? Она вдруг недавно, вспоминая свое выступление на «Евровидении-2005», призналась: организаторы конкурса предлагали ей рассказать о неспокойной ситуации в Беларуси — мол, «в стране правит тиран», — а взамен готовы были предоставить ей политическое убежище. Организаторы «Евровидения» позже заявили о своем недоумении.
  • Кстати, о «Евровидении». Знаете, что Амстердам отказался от конкурса? Это был третий вариант в Нидерландах.
  • Пообщались с Людмилой Турищевой и Валерием Борзовым. Вы не знаете, кто это? В 70-е годы ХХ века Борзов был самым быстрым человеком мира, а Турищева — звездой советской спортивной гимнастики. Вспомнили Петра Машерова и советскую пропаганду, обсудили спортивный уровень Европейских игр в МинскеИнтересное интервью вышло, не пропустите.
  • Давайте познакомим вас с 79-летней женщиной из Жлобина, гибкости которой можно только позавидовать. Людмила Гулякова просит обращаться к ней без отчества: «Леонидовной» бабушку в кроссовках мало кто в Жлобине называет. Про возраст отвечает привычной шуткой: «Мне всего 21… До ста не хватает». Не поспоришь — в красивый продольный шпагат садится так легко и грациозно, что о-бал-деть!
  • В субботу традиционно развлекаем вас строительными подвигами и косяками на профильных «Доске почета» и «Доске позора». А с другой стороны: посмотришь, например, на бедолаг — Гомеле начали строить «МакДональдс» и снесли парковку — но есть проблема">как те, что строят в Гомеле «МакДональдс» — и так жалко их становится…
  • Вы знаете, что в России есть IT-город Иннополис, построенный с нуля под Казанью четыре года назад? Там практически с самого основания живет и белорус Александр Климчик: работает в университете, где конкурс — 46 человек на место. Вот здесь у нас — его рассказ о том, как там жить и работать.


  • А вот у нас интересный исторический текст о том, как уроженец Беларуси покорил Петербург. Он предсказал появление парашюта и воздушных десантников, подводных лодок и пассажирского авиасообщения, зенитных ракет, домов из стекла и множительной техники. А еще его смело можно назвать «отцом» современной журналистики. Слыхали когда-нибудь о Фаддее Булгарине?

О СПОРТЕ

Все новости пятницы, 5 июля

Кстати. Скоро в Минске появится первая аэродинамическая труба, где люди будут свободно парить в воздухе. Рассказать вам, что это такое и как будет работать? И — хороших выходных, друзья!

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Доброе утро! Погода сегодня будет не очень: синоптики объявили на субботу оранжевый уровень опасности. Берегите себя, мы будем волноваться! А пока не началось,...
 
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