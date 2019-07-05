Задержанные за салют, новые штрафы за «пьянку за рулем», Агурбаш, Иннополис и труба - все за вчера

Погода сегодня будет не очень: синоптики объявили на субботу оранжевый уровень опасности. Берегите себя, мы будем волноваться! А пока не началось, давайте вспомним, что в стране и мире происходило вчера.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Сегодня в Александрии будут отмечать Купалье, традиционно ждут президента и всех высших должностных лиц страны. И — там тоже будет салют! Конечно, мы узнали, какие меры безопасности примут на этом празднике (но оказалось, что организатор фейерверка знает много и о ЧП 3 июля). Стволы для зарядов на Купалье в Александрии будут использовать пластиковые и алюминиевые. Стальные, какие были у военных в Минске 3 июля, компания не использует уже лет десять: «Почему? Ну вы же видели, чем это может закончиться».
Вчера суды вынесли приговоры по двум резонансным уголовным делам — экс-помощника президента Сергея Ровнейко и экс-заместителя главы МинскаАндрея Доморацкого. Взятки им вменяют разные — 200 тысяч долларов и 3,5 тысячи долларов — а срок дали одинаковый.
А помните, кто такая Анжелика Агурбаш? Она вдруг недавно, вспоминая свое выступление на «Евровидении-2005», призналась: организаторы конкурса предлагали ей рассказать о неспокойной ситуации в Беларуси — мол, «в стране правит тиран», — а взамен готовы были предоставить ей политическое убежище. Организаторы «Евровидения» позже заявили о своем недоумении.
Кстати, о «Евровидении». Знаете, что Амстердам отказался от конкурса? Это был третий вариант в Нидерландах.
Пообщались с Людмилой Турищевой и Валерием Борзовым. Вы не знаете, кто это? В 70-е годы ХХ века Борзов был самым быстрым человеком мира, а Турищева — звездой советской спортивной гимнастики. Вспомнили Петра Машерова и советскую пропаганду, обсудили спортивный уровень Европейских игр в Минске… Интересное интервью вышло, не пропустите.
Давайте познакомим вас с 79-летней женщиной из Жлобина, гибкости которой можно только позавидовать. Людмила Гулякова просит обращаться к ней без отчества: «Леонидовной» бабушку в кроссовках мало кто в Жлобине называет. Про возраст отвечает привычной шуткой: «Мне всего 21… До ста не хватает». Не поспоришь — в красивый продольный шпагат садится так легко и грациозно, что о-бал-деть!
В субботу традиционно развлекаем вас строительными подвигами и косяками на профильных «Доске почета» и «Доске позора». А с другой стороны: посмотришь, например, на бедолаг — Гомеле начали строить «МакДональдс» и снесли парковку — но есть проблема">как те, что строят в Гомеле «МакДональдс» — и так жалко их становится…
А вот у нас интересный исторический текст о том, как уроженец Беларуси покорил Петербург. Он предсказал появление парашюта и воздушных десантников, подводных лодок и пассажирского авиасообщения, зенитных ракет, домов из стекла и множительной техники. А еще его смело можно назвать «отцом» современной журналистики. Слыхали когда-нибудь о Фаддее Булгарине?