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Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 7 июля

06.07.2019 11:12 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 7 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной части страны, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, западный порывистый, днем местами ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов выше нуля, по юго-западу - плюс 14-16. В середине дня будет 16-22 градуса, по югу - до плюс 24.-0-

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Теги: Минск
 
 
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6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 7 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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