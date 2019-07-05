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Что за яркие желтые велосипеды по всему центру? В Минске запустили первый байкшеринг без стоянок

06.07.2019 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Яркие желтые велосипеды можно увидеть в самых разных точках города. В пятницу вечером в Минске запустили первый в Беларуси сервис велопроката без станций: после поездки велосипед можно оставить в любом месте города.


В Минске запускают систему велопроката без станций «Колобайк». Компания закупила для города 3 тысячи велосипедов, 300 электровелосипедов и 250 электросамокатов.

— В Минск приехала уже тысяча велосипедов: вчера расставили сотню, сегодня расставим еще 100, — рассказывает директор «Колобайка» Вадим Осипчик. — Электросамокаты уже едут в Беларусь поездом — думаю, они появятся в городе уже на следующей неделе.

Сервис работает через мобильное приложение, пока все тестируется. Приложение работает на телефонах Android, iOS пока не поддерживает.


В соцсетях велосипеды, которые закупают в Китае, уже успели покритиковать за внешний вид и невысокую скорость. Вадим Осипчик с такой критикой не согласен.

— Они комфортные, очень красивые. Это городской велосипед. Возможно, те, кто привык ездить на спортивных, не будут пользоваться этими. Почему закупали в Китае? Это родина байкшеринга без стоянок. Именно там придумали такое антивандальное, антикоррозийное исполнение. Это техника, которую можно оставлять на улице, под дождем. Белорусские велосипеды достаточно хорошие, но их надо держать в одних руках: если вы выставите их на улицу — через месяц они будут в лохмотьях.

Фотограф TUT.BY прокатился на таком велосипеде от Дворца спорта до парка Горького. Впечатления — не очень.

— Велосипед «чувствует» всю плитку, через 10 минут руки начали болеть от вибрации. На слабом подъеме от Богдановича к проспекту пришлось прилагать большие усилия: сам велосипед тяжелый, колеса мелкие. Для Копенгагена или Берлина, может, и хорош, но у нас пользоваться невозможно: велосипед для асфальта, а не для плитки, — делает вывод Евгений.


Представитель Минского велосипедного общества Павел Горбунов тоже протестировал «Колобайк».

— Но я по парку гонял, а не по тротуару, выше 22 километров в час не разогнался, — уточняет собеседник. — Первые впечатления хорошие. Обычный сити-байк. Не скоростной, но тормоза мягкие — не полетишь через руль. Свет передний и задний есть, корзинка, место поставить воду, закрепить телефон. Мягкое переключение передач. Тяжеловатый. У меня было ощущение безопасного байка. Колеса, кстати, в нем не пневматические, а цельнолитые — антипрокольные.


— Появление такого проката дело нужное, хорошо, что кто-то поверил в Минск и принес сюда инвестиции. Для экологии города и здоровья жителей это важный вклад, — добавляет Павел Горбунов.

В первых отзывах — жалобы на плохую работу приложения, премудрости со сканированием qr-кода и не очень понятную систему списания денег со счета. Например, в ситуации Евгения 18-минутная поездка обошлась в рубль. Похоже, тарификация получасовая, потому что организаторы заявляют стоимость часа аренды — два рубля.

Для электровелосипеда тарифы будут такие: депозит для старта — 1 рубль, минута проката — 15 копеек. Взять напрокат электросамокат можно будет также с депозитом в 1 рубль и за 15 копеек в минуту. То есть аренда электровелосипедов и самокатов обойдется в 10 рублей за час.

Есть система промокодов, обеспечивающая бесплатные минуты поездки — ее уже активно обсуждают в неофициальном чате байкшеринга в Telegram.

Географических ограничений у сервиса не будет, на арендованных велосипедах и самокатах можно ездить по всему Минску, в том числе заехать, условно говоря, в Новую Боровую.




 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу вечером в Минске запустили первый в Беларуси сервис проката без станций: велосипед после поездки можно оставить в любом месте города
 
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