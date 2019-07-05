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Минские власти окажут помощь пострадавшим во время салюта
06.07.2019 13:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Городские власти окажут материальную помощь пострадавшим от последствий ЧП во время салюта в Минске. Об этом TUT.BY рассказали в пресс-службе Мингорисполкома.
О компенсациях для пострадавших сообщил во время прямой линии председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.
Похороны погибшей — за счет городских властей, семье женщины выплатят тысячу базовых величин.
Пострадавшим, которые получили тяжелые травмы, выплатят по 100 базовых величин, травмы средней степени тяжести — по 50 базовых, легкой — по 20 базовых.
Каждый случай рассматривает специальная комиссия Мингорисполкома, сообщил Анатолий Сивак.
Окна, выбитые взрывной волной в домах, восстанавливали за счет города.
Возмещать ущерб, который причинен частникам, будет, по законодательству, виновный, которого установит следствие или страховая компания, если имущество было застраховано. В парке Победы повреждены торговые павильоны и точка велопроката.
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Городские власти окажут материальную помощь пострадавшим от последствий ЧП во время салюта в Минске.
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