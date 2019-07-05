Минские власти окажут помощь пострадавшим во время салюта

Источник материала: Tut.by

Городские власти окажут материальную помощь пострадавшим от последствий ЧП во время салюта в Минске. Об этом TUT.BY рассказали в пресс-службе Мингорисполкома.

О компенсациях для пострадавших сообщил во время прямой линии председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

Похороны погибшей — за счет городских властей, семье женщины выплатят тысячу базовых величин.

Пострадавшим, которые получили тяжелые травмы, выплатят по 100 базовых величин, травмы средней степени тяжести — по 50 базовых, легкой — по 20 базовых.

Каждый случай рассматривает специальная комиссия Мингорисполкома, сообщил Анатолий Сивак.

Окна, выбитые взрывной волной в домах, восстанавливали за счет города.

Возмещать ущерб, который причинен частникам, будет, по законодательству, виновный, которого установит следствие или страховая компания, если имущество было застраховано. В парке Победы повреждены торговые павильоны и точка велопроката.